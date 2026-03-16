Mara Sattei annuncia il suo “Club Tour 2026”

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Tra le cantautrici più raffinate e trasversali del panorama italiano, dopo la partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “le cose che non sai di me” (https://marasattei.lnk.to/lecosechenonsaidime; Epic Records Italy/Sony Music Italy), Mara Sattei è finalmente pronta a tornare live sui palchi delle principali città italiane con il suo CLUB TOUR 2026: al via il 13 novembre da Roma.

Il tour l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”, un album nato da un lavoro lungo quattro anni, gli stessi in cui Mara Sattei è rimasta lontana dai palchi. Un ritorno atteso che segna il naturale proseguimento del suo percorso artistico, dove la sua scrittura sensibile e riconoscibile ha finalmente modo di incontrare il pubblico.

Di seguito le date del suo LIVE TOUR 2026:



13 NOVEMBRE 2026 – ROMA – ALCAZAR

14 NOVEMBRE 2026 – PERUGIA – AFTERLIFE

18 NOVEMBRE 2026 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

20 NOVEMBRE 2026 – PORDENONE – CAPITOL

23 NOVEMBRE 2026 – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

24 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

27 NOVEMBRE 2026 – CONVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

Biglietti disponibili su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Info su: https://www.magellanoconcerti.it/.

Da ieri sono inoltre disponibili in digitale le ultime tracce del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO” (https://marasattei.lnk.to/CMNFDT; Epic Records Italy/Sony Music Italy), un progetto intimo e stratificato, che mette al centro il tempo come spazio emotivo, scelta quotidiana, atto di presenza

Un ritorno che porta con sé anche quello che è il cuore del disco: l’idea che il tempo non vada rincorso né riempito a forza, ma ascoltato, abitato, lasciato accadere. Un tempo che diventa materia narrativa e sonora, capace di dare valore anche alle pause, ai silenzi, alle cose che restano quando tutto si ferma.

Accanto alla cantautrice, in questo viaggio, ci sono alcuni degli artisti che l’hanno accompagnata durante questo percorso creativo: Elisa, Noemi, thasup e Mecna. Quest’ultimo ha accompagnato Mara Sattei anche durante la serata cover del Festival di Sanremo con una reinterpretazione raffinata ed emozionante de “L’ultimo bacio” di Carmen Consoli.

Di seguito la tracklist completa dell’album:

1. “tic tac (intro)”

2. “le cose che non sai di me”

3. “sopra di me”

4. “e chissà se ricordo”

5. “mezzocuore”

6. “ora lo so”

7. “gran rumore” feat. Noemi

8. “everest” feat. thasup

9. “niagara”

10. “abbey road”

11. “giorni tristi”

12. “eravamo un’idea” feat. Mecna

13. “mi penserai” feat. Elisa

14. “freddo dentro”

15. “te ne vai”

16. “mamma (outro)”

L’album è disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – in doppia versione standard e CD autografato

Formato doppio vinile – in doppia versione standard e autografata

Semplicità, freschezza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei. Iniziata a soli 13 anni, la sua carriera ha già raggiunto 18 dischi di platino e 6 d’oro, grazie a successi fenomenali e collaborazioni prestigiose. Nel suo repertorio spiccano feat memorabili: Spigoli (con Carl Brave e thasup, triplo platino), ALTALENE (con Coez e thasup, triplo platino), Dilemme Remix (con Lous and the Yakuza e thasup, platino), la malinconica Parentesi con Giorgia, e il tormentone estivo LA DOLCE VITA con Fedez e Tananai (sei volte platino). Inoltre, ha partecipato artisticamente al remix di Il mio nome con Ernia. Nel 2023 calca il palco del Festival di Sanremo con Duemilaminuti (doppio platino), e prosegue con i singoli Tasche, Piango in discoteca (oro) e Mare aperto, tutti pubblicati sotto Island Records. Il 2024 la vede inarrestabile: il 19 aprile esce Tempo (All the Things She Said), un audace riadattamento del brano delle t.A.T.u. a cui fa seguito “Solo guai”. A dicembre arriva il progetto Casa Gospel, un album collaborativo con il fratello thasup, che celebra le loro radici musicali e ottiene la certificazione d’oro. Nel 2025, sui social ha stuzzicato i fan con anteprime di tre inediti: “giorni tristi”, “abbey road” ed “e chissà se ricordo”. Il 12 settembre è stato pubblicato “giorni tristi” (Epic Records), segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, seguito dal singolo “sopra di me”, uscito lo scorso 21 novembre. L’artista ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “le cose che non sai di me”, brano contenuto all’interno del suo nuovo album “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS