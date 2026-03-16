Korn il 21 novembre a Milano per l’unica data italiana

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Live Nation annuncia l’unica data italiana dei Korn, in programma il 21 novembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. La band che ha segnato la storia del metal contemporaneo tornerà finalmente nel nostro Paese dopo l’esplosivo live a Firenze Rocks 2025.

Con l’uscita del loro album di debutto omonimo nel 1994, i Korn hanno ridefinito il panorama musicale: un disco che ha dato origine a un nuovo linguaggio sonoro contribuendo a definire il nu metal e segnando l’inizio di un movimento culturale destinato a influenzare profondamente la musica degli anni successivi. Dal suo esordio, la band ha venduto oltre 40 milioni di album in tutto il mondo, conquistato due Grammy Award e intrapreso innumerevoli tournée internazionali, diventando uno dei nomi più influenti della scena rock e metal globale.

Ma l’impatto dei Korn va ben oltre premi e certificazioni. Secondo The Ringer, costituiscono “un vero e proprio movimento, in un modo in cui oggi le band non possono più esserlo”, rappresentando un archetipo grazie alla loro capacità di travalicare i generi e rendere qualsiasi barriera musicale semplicemente irrilevante. Nel corso degli anni i Korn hanno continuato a spingersi oltre i confini del rock, alternative e metal, mantenendo un ruolo centrale nell’evoluzione della musica contemporanea e influenzando intere generazioni di artisti e fan.

Con il loro sound oscuro e profondamente evocativo, i Korn sono diventati una delle band più significative della musica rock ed heavy degli ultimi trent’anni. L’appuntamento di Milano sarà quindi un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo tutta la loro storia.

Ad aprire la serata saranno gli Architets, band britannica nata a Brighton nel 2004 e oggi tra i nomi più autorevoli e riconoscibili della scena heavy contemporanea, e i Pixel Grip, trio elettronico di Chicago il cui universo sonoro fonde synth-pop, EBM e house traendo ispirazione dalla scena club degli ultimi decenni.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per tutti gli iscritti al sito web ufficiale della band a partire dalle ore 9:00 di martedì 17 marzo.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 18 marzo su priceless.com/music. La vendita generale partirà dalle ore 9:00 di venerdì maggio su www.livenation.it.

Virgin Radio è la radio partner ufficiale dello show.

Comunicato Stampa: Live Nation Italia