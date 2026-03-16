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MARCO MASINI nella top10 di tutte le classifiche FIMI/NIQ (week 11, 06.03.2026-12.3.2026) con l’album “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto Music / BMG) e con il brano presentato insieme a Fedez al Festival di Sanremo 2026 “MALE NECESSARIO” (Atlantic Records / Warner Music). “Perfetto Imperfetto” #2 della classifica cd, vinili e musicassette più venduti e #8 della classifica album & compilation e “Male Necessario” #7 della classifica singoli.

Uscito in digitale e in cd (sarà disponibile in vinile dal 24 aprile) “PERFETTO IMPERFETTO” (https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto) è il tredicesimo album del cantautore.

Dal 25 marzo prosegue l’INSTORE TOUR con cui l’artista incontra i fan e presenta il nuovo album.

Queste le prossime date dell’Instore Tour (in aggiornamento):

25 marzo — LATINA • Centro Commerciale Latinafiori, ore 18:00

26 marzo — PIEDIRIPA (Macerata) • Centro Commerciale Val di Chienti, ore 18:00

27 marzo — TERNI • Centro Commerciale Cospea Village, ore 18:00

28 marzo — CITTÀ SANT’ANGELO (Pescara) • Centro Commerciale Pescara Nord, ore 17:30

29 marzo — IMOLA (Bologna) • Centro Commerciale Leonardo, ore 17:30

09 aprile — VILLESSE (Gorizia) • Centro Commerciale Tiare Shopping, ore 18:00

10. aprile — ROVIGO • Centro Commerciale La Fattoria, ore 18:00

11 aprile — CASTELFRANCO VENETO (Treviso) • Centro Commerciale I Giardini del Sole, ore 17:30

12 aprile — VICENZA • Centro Commerciale Palladio, ore 17:30

La versione digitale del progetto discografico include 10 brani: “Perfetto”, “E poi ti ho visto cadere”, “Gotham City”, “Il mio lato opposto”, “Di più”, “Lolita come stai?” (feat. Ciao sono Vale), “Bianco ghiaccio”, “E la vita accade”, “Quando tornerai da me”, “Imperfetto”.

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “MALE NECESSARIO” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

È disponibile in rotazione radiofonica “E poi ti ho visto cadere” (https://marcomasini.lnk.to/tihovistocadere), brano che ha anticipato l’album scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri.

A grande richiesta, alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si aggiungono nuovi concerti outdoor al via da luglio. Il tour MARCO MASINI – LIVE 2026 prenderà il via il 13 luglio a RIVIGNANO (Udine) e proseguirà il 14 luglio a VILLAFRANCA (Verona), il 16 luglio a BERGAMO, il 5 agosto a PESCARA, il 7 agosto a SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi), l’8 agosto a CASTELLANA GROTTE (Bari), il 16 agosto a CASTELNUOVO GARFAGNANA (Lucca), il 19 agosto ad ALGHERO (Sassari), il 28 agosto a Messina e il 29 agosto a ZAFFERANA ETNEA (Catania).

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

MARCO MASINI – LIVE 2026 è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music. Birindelli Auto è automotive partner del tour.

“PERFETTO IMPERFETTO”

Tracklist CD:

1. Perfetto

2. E poi ti ho visto cadere

3. Male necessario (Fedez & Marco Masini)

4. Gotham City

5. Il mio lato opposto

6. Di più

7. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

8. Bianco ghiaccio

9. Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)

10. E la vita accade

11. Quando tornerai da me

12. Imperfetto

Tracklist Vinile:

LATO A

1. Perfetto

2. E poi ti ho visto cadere

3. Male necessario (Fedez & Marco Masini)

4. Gotham City

5. Il mio lato opposto

6. Di più

LATO B

1. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

2. Bianco ghiaccio

3. Bella stronza (Fedez, Marco Masini, FT Kings)

4. E la vita accade

5. Quando tornerai da me

6. Imperfetto

Tracklist versione digitale:

1. Perfetto

2. E poi ti ho visto cadere

3. Gotham City

4. Il mio lato opposto

5. Di più

6. Lolita come stai? (feat. Ciao sono Vale)

7. Bianco ghiaccio

8. E la vita accade

9. Quando tornerai da me

10. Imperfetto

Marco Masini. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf.

Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrlo facendolo partecipare al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano scritto dall’artista insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e alla quale segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende più di 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990.

In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato con il suo pubblico, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre.

Nel tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare’’ – che nel 2025 ha celebrato, oltre ai suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico i brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana e quelli estratti dal progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG/ prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini), pubblicato nell’ottobre 2024.

Tra il 24 e il 28 marzo partecipa insieme a Fedez alla 76edima edizione del Festival di Sanremo con “MALE NECESSARIO” (Fedez, Marco Masini), brano che si aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Il 6 marzo è uscito in digitale e in cd (e il 24 aprile sarà disponibile in vinile) il nuovo album “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / BMG, https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e anticipato dal brano – disponibile in rotazione radiofonica – “E poi ti ho visto cadere”.

Al via da luglio il nuovo tour MARCO MASINI – LIVE 2026 (prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music): le 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – saranno precedute questa estate da concerti outdoor.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni