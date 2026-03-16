Il K-Pop dopo il trionfo agli Oscar arriva in tutta Italia

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Dopo il trionfo del genere K-POP alla notte degli Oscar, prosegue in tutta Italia il tour di “K-POP IS COMING”, lo show tribute ispirato a “K-pop Demon Hunters”. Il film d’animazione ha vinto 2 premi Oscar: Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale per il brano “Golden”.



Un’esperienza immersiva che fonde musica dal vivo, narrazione e visual scenografici: ritmo, coreografie spettacolari e atmosfere intense accompagnano il pubblico in un viaggio dinamico e coinvolgente, dove suono, luce e movimento si incontrano in un’unica grande esplosione di energia.

Lo show propone un repertorio ricco di brani del mondo K-pop, reinterpretati in chiave live con arrangiamenti originali e una potente resa musicale. Sul palco si alternano cantanti dal vivo, un brillante trio femminile e una band capace di ricreare con autenticità le sonorità, le contaminazioni e la carica tipiche del pop asiatico contemporaneo.



Il cuore pulsante dello spettacolo è il corpo di ballo composto da 10 performer, che trasformano ogni brano in un vortice coreografico di precisione e dinamismo, restituendo al pubblico l’intensità e l’impatto scenico propri dei grandi live internazionali. L’allestimento scenico amplifica l’impatto visivo: LED wall, luci laser, effetti luminosi e visual immersivi trasformano il palco in un ambiente futuristico e sorprendente.

K-POP IS COMING è uno spettacolo originale che omaggia il fenomeno globale del K-pop, proponendo numerosi brani del suo universo musicale in una veste scenica potente e coinvolgente. Un concentrato di ritmo, colore ed emozione pensato per entusiasmare spettatori di ogni età.

I biglietti per tutte le date sono acquistabili al seguente link: https://www.ticketone.it/eventseries/k-pop-music-is-coming-soon-4045748/.

Queste le date dello spettacolo prodotto da Teatro Apparte in collaborazione con Authentic JAM:

2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE alle ore 17.00

2 aprile al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE alle ore 20.30 – SOLD OUT

3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE alle ore 17.00

3 aprile al Teatro Cartiere Carrara di FIRENZE alle ore 20.30 – NUOVA DATA

4 aprile al Teatro Palapartenope di NAPOLI alle ore 17.00 – SOLD OUT

4 aprile al Teatro Palapartenope di NAPOLI alle ore 21.00

5 aprile all’Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli) di ROMA alle ore 18.00

5 aprile all’Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli) di ROMA alle ore 21.00

12 aprile alla CMP Arena di BASSANO DEL GRAPPA (VI) alle ore 17.30

19 aprile al Teatro Garden di RENDE (CS) alle ore 16.30

25 aprile al Teatro Massimo di PESACARA alle ore 16.30

10 maggio al Palamariva Live Club di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) alle ore 15.00

24 maggio al Teatro Regio di PARMA alle ore 15.00

24 maggio al Teatro Regio di PARMA alle ore 18.00

13 giugno all’Arena Verde Festival di CAPANNORI (LU) alle ore 21.00

18 luglio al Forte Bard di BARD (AO) alle ore 21.00

19 luglio alla Villa Erba di CERNOBBIO (CO) alle ore 18.30

22 luglio al Castello Carrarese di ESTE (PD) alle ore 21.30

26 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di PALERMO alle ore 21.00

27 luglio alla Villa Bellini di CATANIA alle ore 21.00

2 agosto al Forum Eventi di SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) alle ore 21.00

7 agosto alla Cagliari Fiera di CAGLIARI alle ore 20.30

8 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia di ALGHERO (SS) alle ore 20.30

10 agosto alla Follonica Summer Nigths / Parco Centrale di FOLLONICA (GR) alle ore 21.00

11 agosto al Castiglioncello Summer Festival di CASTIGLIONCELLO (LI) alle ore 21.00

12 agosto al Versiliana Festival di MARINA DI PIETRASANTA (LU) alle ore 21.00

16 agosto all’Arena dei Cedri di SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) alle ore 21.30

2 settembre al Bit Festival Parco di Serravalle di EMPOLI (FI) alle ore 21.00

18 ottobre al Palasport di BOLZANO alle ore 15.00

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni – Federica Busso