Dal Giappone arriva in Italia per un unica data, Joji

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JOJI, nome d’arte di George Kusunoki Miller, cantautore, produttore discografico e youtuber giapponese, arriva in Italia con un unico e imperdibile appuntamento giovedì 23 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it , www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

Diventato famoso grazie al suo canale YouTube TVFilthyFrank, dove proponeva umorismo surreale, nonsense e dark comedy spesso intrecciata con satira sociale, a dicembre 2017 decide di dedicarsi completamente alla musica. Con il nome d’arte Joji, pubblica tre album in studio: “Ballads 1” (2018), “Nectar” (2020) e “Smithereens” (2022).

Il 6 febbraio ha pubblicato “Piss In The Wind”, il suo quarto album in studio, che cerca un equilibrio tra il suo passato e il presente, con testi malinconici e introspettivi con una produzione cruda.

JOJI

Joji, nome d’arte di George Kusunoki Miller, è un cantante, cantautore e produttore musicale. Dal suo debutto di successo nel 2017, ha pubblicato gli album in studio “BALLADS 1” (2018), che includeva il singolo “SLOW DANCING IN THE DARK” certificato 5× Platino dalla RIAA, “Nectar” (2020) e “SMITHEREENS” (2022), contenente il successo globale “Glimpse of Us”. Questo brano ha raggiunto la vetta della classifica Global 50 di Spotify, diventando il singolo più alto in classifica della sua carriera.

Joji ha effettuato tour internazionali e si è esibito in importanti festival come Coachella, Lollapalooza e Reading & Leeds. Nel 2023 ha intrapreso i tour in arena OBLIVION e PANDEMONIUM, con 41 date complessive, tra cui sold-out al Madison Square Garden, Barclays Center, Kia Forum, Crypto.com Arena, United Center e al Gunnersbury Park di Londra.

Comunicato Stampa: On – Out Now