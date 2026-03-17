Crazy House Variety Show devolverà l’incasso in beneficenza

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Torna come ogni anno CRAZY HOUSE VARIETY SHOW, questa volta in tuta Spaziale.

L’incasso sara’ devoluto interamente in BENEFICENZA a favore di Ass. Culturale GIOCANDO SI PUO’ e IPO ETHIOPIA per la costruzione di pozzi d’acqua potabile in Kenya ed il finanziamento della prima scuola di calcio per non vedenti in Etiopia.

Crazy House Variety Show andra’ in scena il 30 e 31 Marzo 2026 alle ore 20:30 al Teatro Anfitrione, via di San Saba, 24 Roma

Insieme all’Ass. Culturale GIOCANDO SI PUO’, ci proponiamo come obiettivo la costruzione di almeno un pozzo di acqua potabile-gratuita a Watamu, in Kenya e, con l’Ass. IPO ETHIOPIA, il supporto della Scuola di Calcio per non vedenti in Etiopia. Sono anni che facciamo il Varieta’ ( dal 2017 ) per portare avanti progetti che ci sembrano doverosi verso chi e’ molto meno fortunato di noi. Sono valori condivisi da tanti artisti che si esibiranno a titolo gratuito sul palco dell’Anfitrione per due sere.

Il Varieta’ e’ uno spettacolo ideato e diretto da Renato Solpietro ed e’ una kermesse di numeri circensi, ospiti Internazionali della musica Reggae, scenette cabarettistiche originali, canzoni classiche, moderne e balletti contemporanei il tutto animato da un ritmo serrato ed immerso in un’atmosfera di comicita’ semplice, “familiare” e genuina.

Uno spettacolo di altri tempi, leggero, vero ….uno spettacolo per tutti.

Quando l’Arte si mette a servizio della Beneficenza, vinciamo tutti!

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci