Eugenio in Via Di Gioia
Eugenio in Via Di Gioia Ph. Alessandro Treves

Eugenio in Via Di Gioia da novembre in tutti i Club italiani

Redazione 17 Marzo 2026 In Eventi, In News, Tour, Tour 2026 Lascia un commento 75 Visite


Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo per gli Eugenio in Via Di Gioia.

Con l’ingresso nel roster del booking di A1 Concerti annunciano il loro ritorno live nei club italiani per l’autunno 2026.

Il Club Tour 2026 riporta gli Eugeni dove tutto è iniziato: nel sudore e nell’energia dei club. Niente barriere, solo musica a volumi altissimi e l’imprevedibilità di uno show che si scrive insieme al pubblico, data dopo data. Sarà un viaggio viscerale, dove ogni serata è un pezzo unico e c’è una sola condizione: esserci.

Queste le date del Club Tour 2026prodotto da A1 Concerti:

16 novembre 2026 – EstragonBologna

17 novembre2026 – HallPadova

20 novembre 2026 – ViperFirenze

21 novembre 2026 – MamamiaSenigallia

23 novembre 2026 – Afterlife Live ClubPerugia

25 novembre 2026 – AtlanticoRoma

27 novembre 2026 – Eremo ClubMolfetta

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali.

Per informazioni: Artistfirst.it

Comunicato Stampa: Valentina Marcandelli – GDG press


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