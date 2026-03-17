Eugenio in Via Di Gioia da novembre in tutti i Club italiani

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Dopo aver chiuso il cerchio dell’ultimo disco L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà (entrambi Carosello Records), si apre un nuovo capitolo per gli Eugenio in Via Di Gioia.

Con l’ingresso nel roster del booking di A1 Concerti annunciano il loro ritorno live nei club italiani per l’autunno 2026.

Il Club Tour 2026 riporta gli Eugeni dove tutto è iniziato: nel sudore e nell’energia dei club. Niente barriere, solo musica a volumi altissimi e l’imprevedibilità di uno show che si scrive insieme al pubblico, data dopo data. Sarà un viaggio viscerale, dove ogni serata è un pezzo unico e c’è una sola condizione: esserci.

Queste le date del Club Tour 2026, prodotto da A1 Concerti:

16 novembre 2026 – Estragon, Bologna

17 novembre2026 – Hall, Padova

20 novembre 2026 – Viper, Firenze

21 novembre 2026 – Mamamia, Senigallia

23 novembre 2026 – Afterlife Live Club, Perugia

25 novembre 2026 – Atlantico, Roma

27 novembre 2026 – Eremo Club, Molfetta

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali.

Per informazioni: Artistfirst.it

Comunicato Stampa: Valentina Marcandelli – GDG press