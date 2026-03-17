Aperte le iscrizioni per il “Musicante Awards-Premio Pino Daniele”

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Giovedì 19 marzo, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di PINO DANIELE, aprono le iscrizioni per la 2ª edizione di MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE, il Live Contest di musica pop rockrivolto a giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali.

Ispirandosi ai valori artistici e umani di Pino Daniele, la Fondazione Pino Daniele ETS ha ideato il Live Contest volto a sostenere e valorizzare una nuova generazione di musicisti e cantautori e promuovere una visione musicale basata sulla ricerca artistica, sull’identità culturale e la qualità dell’esecuzione dal vivo. L’idea che guida il contest è insita nel termine“Musicante” che identifica chi conosce ed esercita la musica.

«Il successo e il riscontro di critica della prima edizione hanno confermato che esiste un grande bisogno di progetti come il MUSICANTE AWARDS – afferma Alessandro Daniele, Presidente della Fondazione Pino Daniele – per ricordare che la musica è cultura, identità, ricerca e può avere una grande forza sociale capace di accompagnare la vita delle persone oltre il mero intrattenimento popolare. Nel MUSICANTE AWARDS gli artisti che arrivano allo show live vengono proclamati Musicanti: è già un riconoscimento importante, perché significa essere stati scelti per una visione della musica più alta, che nasce da un’esigenza e che mette al centro consapevolezza, ricerca, disciplina e responsabilità sociale. Le nomination e i premi sono soltanto l’ultimo passaggio, non l’obiettivo; il Premio Pino Daniele rappresenta ovviamente il riconoscimento più alto della serata, ma più che un premio, è il simbolo di un modo libero e civile di vivere la musica».

Il MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE si articola in 4 fasi: Scouting e candidature online, Live Audition, Bootcamp di perfezionamento e Show finale.

Per partecipare al Live Contest è necessario compilare il form disponibile sul sito musicanteawards.com.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 31 maggio 2026.

Il MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE è aperto a singoli cantautori e gruppi musicali e prevede 3 categorie: AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale (per studenti o diplomati dei Conservatori o delle Istituzioni AFAM), Academy Connection (per cantautori e band provenienti da percorsi musicali indipendenti; ai cantautori selezionati sarà assegnata una band composta da allievi del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano) e Industry (riservata ad artisti e gruppi provenienti da label discografiche o editori musicali).

Al momento dell’iscrizione, ogni candidato deve presentare un brano originale inedito e un’elaborazione personale di un’opera di Pino Daniele con uno spazio di valorizzazione tecnica/strumentale di un componente della band.

Alla seconda fase, ovvero le Live Audition, accederanno le proposte più meritevoli per essere ascoltate dal vivo. Una commissione artistica e tecnica designata dalla Fondazione Pino Daniele Ets valuterà le competenze musicali, l’identità artistica e le prospettive professionali dei candidati selezionati, individuando gli artisti che passeranno alle fasi successive.

Giunti alla terza fase, gli artisti selezionati prenderanno parte al Bootcamp di perfezionamento con attività didattiche, workshop e seminari, finalizzato al miglioramento delle performance live in vista delle fasi successive del Live Contest.

Il Bootcamp sarà curato da docenti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e professionisti del settore.

Nella quarta ed ultima fase, gli artisti selezionati entreranno nel Live Contest come Musicanti e si esibiranno dal vivo in uno o più eventi pubblici, concorrendo alle nomination dei MUSICANTE AWARDS:

Miglior Composizione Originale

Miglior Testo Miglior

Miglior Elaborazione di un’opera di Pino Daniele

Miglior Ensemble

Miglior Vocalità

Miglior Interpretazione Vocale

Ricerca e Contaminazione

Miglior Performer Strumentale

Ricerca Sonora e Sound Design

Reinterpretazione Creativa del Testo su un’Opera di Pino Daniele

Premio “Le Radici e le Ali” – Richiamo alla Tradizione Partenopea

Tra loro sarà proclamato il vincitore del MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE, il riconoscimento principale del contest, al quale sarà destinato un contributo economico a sostegno dello sviluppo della propria attività artistica.

Inoltre, grazie ai partner dell’industria discografica, tutti i Musicanti avranno la possibilità di sottoscrivere contratti discografici ed editoriali.

Anche la 2ª edizione del MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE è realizzata con il sostegno di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori, che ha sempre creduto nella visione culturale della Fondazione Pino Daniele e nella necessità di sostenere una nuova generazione di autori e musicisti in un contest che mette al centro la scrittura, la composizione musicale, la valorizzazione del repertorio e la ricerca artistica con il valore della musica dal vivo.

Tra i partner del progetto anche NUOVO IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori.

Il percorso formativo del Contest è realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, eccellenza del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), con le sue due sedi, la storica di via Conservatorio e il nuovo campus “Bosco della Musica”, polo dedicato alla formazione e alla produzione musicale nel quartiere Rogoredo. In questo nuovo scenario, di ulteriore rinnovamento dei percorsi dell’Alta Formazione musicale italiana, MUSICANTE AWARDS trova un naturale terreno di dialogo con il mondo della formazione e con i nuovi talenti, che emergono dai percorsi accademici, posti a confronto, grazie al percorso formativo proposto nell’ambito del Contest, con artisti di chiara fama, tra i nomi più noti della scena pop.

MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE 2026 arriva dopo il grande successo per la 1ª edizione a cui hanno preso parte, dopo le selezioni, oltre 25 giovani artisti e 100 musicisti.Gli artisti selezionati dalle Live Audition si sono esibiti in MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE, lo show condotto da Carolina Di Domenico in diretta su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play dagli Studi Rai di via Asiago a Roma. Tra loro sono stati identificati i Musicanti che hanno avuto il compitodi aprire PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE, lo show evento condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia con grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo, tenutosi il 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasmesso in prima serata su Rai1. Proprio sul palco del grande evento live dedicato a Pino Daniele è stata proclamata la vincitrice della 1ª edizione del MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE, Rossana De Pace. Le nomination del MUSICANTE AWARDS – PREMIO PINO DANIELE, invece, sono state consegnate ai finalisti durante PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE SPECIALE RAIPLAY, il dietro le quinte dell’evento, condotto da Carolina Di Domenico, disponibile su RaiPlay.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni – Giulia Orsi