Luisant con “Love bites back”

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La canzone esplora il turbolento cambiamento in una relazione. Questo viaggio emotivo si riflette nella struttura della canzone e nel tono malinconico e sensuale,

così come nel sottile accompagnamento del pianoforte sotto la voce, che aumenta l’attesa prima che il ritornello esploda pienamente con voci pop audaci, chitarra, ottoni, percussioni e ricche armonie.



Parlando del singolo, Lusaint dice: “A volte confondiamo il comfort con la noia. ‘Love Bites Back’ parla di scoprire a proprie spese che la stabilità era la cosa giusta”.



Cresciuta a Stretford, Manchester, Lusaint non avrebbe mai immaginato di poter intraprendere una carriera musicale. Ispirata dai dischi jazz e blues dei suoi genitori, ha iniziato a cantare cover di Ella Fitzgerald e Nina Simone nei bar locali prima di arrivare al suo momento di svolta nel 2019. La sua versione di “Don’t Let Go” delle En Vogue è diventata la canzone più shazamata del Regno Unito in un solo giorno, seguita da una versione virale di “Wicked Game” che da allora ha superato i 45 milioni di visualizzazioni su YouTube.



Questi momenti hanno portato Lusaint sotto i riflettori, assicurandole un contratto discografico e l’uscita del suo singolo di debutto del 2023 “Dark Horse”. Con una voce senza tempo che fonde jazz, soul e pop, da allora ha accumulato oltre 250 milioni di stream, ottenuto un ampio sostegno radiofonico da Jess Iszatt e Maia Beth di BBC Radio 1 e ricevuto elogi da opinion leader come Notion, Wonderland e CLASH, con il Daily Mail che ha salutato Lusaint come un’artista da tenere d’occhio nel 2026. Il suo EP di debutto Self Sabotage è uscito nel settembre 2024, accumulando oltre 15

milioni di stream e consolidandola come una delle nuove artiste più promettenti del Regno Unito, portandola ad esibirsi ai festival Boardmasters, The Great Escape e Neighbourhood Festival, oltre che ad aprire i concerti di RAYE, Tom Grennan e Nia Archives.



Continuando la rapida ascesa di Lusaint, “Apothecary (Pt. 1)” ha già superato 1,5 milioni di stream su Spotify. Mentre il singolo Neon Lights è stato trasmesso su BBC Radio 1, Lusaint si è aggiudicata il BPI MEGS Fund 2025, è apparsa sul BBC Introducing stage all’Old Trafford, oltre a esibirsi in concerti da headliner in Italia e Francia, dimostrando ulteriormente il suo posto come una delle star più affascinanti e in rapida ascesa del Regno Unito.