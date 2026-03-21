RAYE – “Click Clack Symphony.” (feat. Hans Zimmer)

“Click Clack Symphony.” vede la partecipazione del leggendario compositore e produttore Hans Zimmer ed è diventata rapidamente una delle preferite dai fan durante l’attuale tour mondiale di RAYE, “THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC”, dove l’artista presenta il brano in anteprima da due mesi.
La canzone, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 20 marzo, è un incoraggiamento alla resilienza e al superamento dell’oscurità, spronando chi sta attraversando un momento difficile a uscire di casa, smettere di limitarsi a esistere e iniziare davvero a vivere. Il testo racconta una fase della vita fredda, solitaria e dura, ma anche l’apprendimento di una lezione preziosa, nonostante tutto.
Il brano si apre con un monologo sulla ricerca di un significato che vada oltre mangiare, dormire, scorrere lo schermo e lavorare, abbracciando la speranza che “andrà tutto bene”.
Raye ha detto sulla canzone: “The song is about the sounds that high heels make. It’s about those times in our life when you need your best friends or your siblings to drag you out of the house and say ‘I know you’re not in the best place right now but we need to get outside’. Thank goodness for those people in our lives that help us in our dark times.”.
Il mese scorso RAYE si è esibita con la sua intensa ballad “Nightingale Lane.” ai BRIT Awards, dove era anche candidata come “Song of the Year” e “Best Pop Act”. Il suo recente successo britannico numero 1 “WHERE IS MY HUSBAND!” ha superato gli 800 milioni di streaming, raggiunto la posizione n.13 nella Billboard Hot 100 e segnato il suo secondo ingresso nella Top 10 della classifica Pop Airplay di Billboard. Il singolo è certificato doppio platino in Australia, platino negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Norvegia e Nuova Zelanda, e oro in altri sette territori, consolidando ulteriormente lo status di RAYE come una delle voci più rilevanti del pop contemporaneo.
Negli ultimi due mesi, RAYE ha infiammato le arene di tutta Europa e del Regno Unito con il tour sold-out “THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC”, accompagnata dalle sorelle AMMA e Absolutely. Il tour include sei serate sold-out alla The O2 Arena di Londra. Proseguirà poi in Nord America con date tutte esaurite, tra cui il Radio City Music Hall (15–16 aprile) e il Greek Theatre (12–13 maggio). Questa estate, si unirà anche a Bruno Mars come ospite speciale nel “The Romantic Tour” per 27 date negli stadi del Nord America.
Dal debutto nel 2014, l’artista originaria del sud di Londra ha collezionato 20 singoli nella Top 40 UK e superato i 10 miliardi di stream complessivi.
Nel 2024 ha fatto la storia vincendo sei BRIT Awards (tra cui “Album of the Year”), il numero più alto mai raggiunto in un solo anno, oltre a ottenere sette nomination totali.
Tra gli altri riconoscimenti figurano un Ivor Novello Awards come “Songwriter of the Year” e “Best UK & IE Artist” agli MTV Europe Music Awards, oltre allo speciale “Songwriter Advocate Award” della Ivors Academy. È stata inoltre selezionata per il Mercury Prize e premiata con il “Triple Threat Award” da Variety, oltre a ricevere nomination ai BET Awards e agli MTV Video Music Awards.
Più recentemente, RAYE ha ricevuto il premio “Harry Belafonte Best Song For Social Change” dalla Recording Academy per il brano “Ice Cream Man.”, che amplifica le voci delle sopravvissute alla violenza sessuale. È stata inoltre candidata alla 68ª edizione dei Grammy Awards per il film musicale Live At The Royal Albert Hall, registrato durante uno show unico accompagnato da un’orchestra di 50 elementi e un coro gospel, pubblicato anche in vinile e trasmesso su BBC e PBS. In precedenza, era stata nominata ai Grammy 2025 come “Best New Artist” e “Songwriter of the Year (Non-Classical)”.
L’album THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., in uscita il 27 marzo è già disponibile per il pre-order fisico e digitale QUI.
UK/EUROPE 2026 TOUR DATES STILL TO COME
May 19, 2026: London, UK – The O2
May 20, 2026: London, UK – The O2
August 1, 2026: Brighton, UK – Pride on the Park
August 29, 2026: Reading, UK – Reading Festival
August 30, 2026: Leeds, UK – Leeds Festival
NORTH AMERICA 2026 TOUR DATES
March 31, 2026: Sacramento, CA, USA – Channel 24
April 2, 2026: Vancouver, BC, CAN – Doug Mitchell Thunderbird Sports Center
April 3, 2026: Seattle, WA, USA – WAMU Theater @ Lumen Field
April 6, 2026: Denver, CO, USA – Fillmore Auditorium
April 8, 2026: Minneapolis, MN, USA – State Theatre
April 10, 2026: Chicago, IL, USA – Auditorium Theatre
April 12, 2026: Montreal, QC, CAN – Place Bell
April 13, 2026: Toronto, ON, CAN – Coca Cola Coliseum
April 15, 2026: New York, NY, USA – Radio City Music Hall
April 16, 2026: New York, NY, USA – Radio City Music Hall
April 19, 2026: Philadelphia, PA, USA – The Met Presented by Highmark
April 20, 2026: Boston, MA, USA – MGM Music Hall at Fenway
April 23, 2026: New Orleans, LA – New Orleans Jazz & Heritage Festival
April 26, 2026: Washington, DC, USA – The Anthem
April 28, 2026: Atlanta, GA, USA – Coca Cola Roxy
April 29, 2026: Nashville, TN, USA – Ryman Auditorium
May 1, 2026: Houston, TX, USA – 713 Music Hall
May 3, 2026: Dallas, TX, USA – South Side Ballroom
May 4, 2026: Austin, TX, USA – Moody Amphitheater at Waterloo Park
May 7, 2026: Phoenix, AZ, USA – Arizona Financial Theatre
May 8, 2026: Las Vegas, NV, USA – The Chelsea at the Cosmopolitan of Las Vegas
May 10, 2026: San Francisco, CA, USA -Bill Graham Civic Auditorium
May 12, 2026: Los Angeles, CA, USA – Greek Theatre
May 13, 2026: Los Angeles, CA, USA – Greek Theatre
BRUNO MARS STADIUM DATES
August 21, 2026: East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
August 22, 2026: East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
August 25, 2026: East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
August 26, 2026: East Rutherford, NJ – MetLife Stadium
August 29, 2026: Pittsburgh, PA – Acrisure Stadium
September 1, 2026: Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field
September 2, 2026: Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field
September 5, 2026: Foxborough, MA – Gillette Stadium
September 6, 2026: Foxborough, MA – Gillette Stadium
September 9, 2026: Indianapolis, IN – Lucas Oil Stadium
September 12, 2026: Tampa, FL – Raymond James Stadium
September 13, 2026: Tampa, FL – Raymond James Stadium
September 16, 2026: New Orleans, LA – Caesars Superdome
September 19, 2026: Miami, FL – Hard Rock Stadium
September 20, 2026: Miami, FL – Hard Rock Stadium
September 23, 2026: San Antonio, TX – Alamodome
September 26, 2026: Air Force Academy, CO – Falcon Stadium at the United States Air Force Academy
September 27, 2026: Air Force Academy, CO – Falcon Stadium at the United States Air Force Academy
October 2, 2026: Inglewood, CA – SoFi Stadium
October 3, 2026: Inglewood, CA – SoFi Stadium
October 6, 2026: Inglewood, CA – SoFi Stadium
October 7, 2026: Inglewood, CA – SoFi Stadium
October 10, 2026: Santa Clara, CA – Levi’s Stadium
October 11, 2026: Santa Clara – Levi’s Stadium
October 14, 2026: Vancouver, BC – BC Place
October 16, 2026: Vancouver, BC – BC Place
October 17, 2026: Vancouver, BC – BC Place
Comunicato stampa Hasted Media C.Caldarola