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UNICEF: inaugurazione dell’esposizione artistica “Giovani d’oggi”, 15 opere di giovani rifugiati e migranti sul tema delle discriminazioni e dell’inclusione.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 21 al 27 marzo 2026 presso il Mercato Centrale a Roma, in via Giolitti 36.

Roma, 21 marzo 2026 – Oggi, a Roma, alle h. 16.30, al primo piano del Mercato Centrale in via Giolitti 36, l’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale inaugura l’esposizione artistica conclusiva “Giovani d’Oggi” della OPS! Academy 2025/26, con le opere di 15 giovani migranti e rifugiati che hanno sviluppato creazioni artistiche sul tema delle discriminazioni e dell’inclusione.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al 27 marzo 2026, viene lanciata in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale (oggi) e sarà aperta con un evento inaugurale realizzato in collaborazione con il Mercato Centrale Roma e il ristorante La Cucina Mediterraneo (Stazione Termini, primo piano).

Partecipano all’evento: Nicola Dell’Arciprete, Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale (UNICEF ECARO); Valeria Nardoni, Istituto Europeo di Design Roma; Lorenzo Leonetti, Ristorante La Cucina Mediterraneo; Flaminia Greco, Mercato Centrale Roma; Ibrahim Mamouda, membro della OPS! Academy.

«Con la campagna OPS! vogliamo creare spazi reali di ascolto e partecipazione in cui ragazze e ragazzi possano raccontare la propria esperienza e contribuire a trasformare lo sguardo collettivo sulle nuove generazioni. “Giovani d’oggi” mostra come l’arte possa diventare uno strumento potente di inclusione, dialogo e cambiamento sociale» – ha dichiarato Nicola Dell’Arciprete Coordinatore della Risposta in Italia per l’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale.

“Siamo convinti che favorire l’incontro e la costruzione di relazioni tra le nuove generazioni sia la strada giusta per sensibilizzare i giovani alla lotta ai pregiudizi e agli stereotipi” dichiara Laura Negrini, direttrice IED Roma.

«Mercato Centrale nasce per essere un luogo di incontro tra persone, culture e storie diverse. Ospitare “Giovani d’oggi” significa dare spazio a voci che attraverso l’arte ci invitano a superare pregiudizi e costruire una comunità più aperta e inclusiva.» Umberto Montano, Presidente e Fondatore di Mercato Centrale.

L’ESPOSIZIONE “GIOVANI D’OGGI”

Il titolo “Giovani d’oggi” vuole restituire l’immagine di una generazione di oggi più consapevole, creativa e capace di incidere nel dibattito sociale. Attraverso opere artistiche e narrazioni personali, la mostra invita il pubblico a riflettere sui meccanismi dei pregiudizi e sull’urgenza di includere pienamente nell’immaginario e nelle politiche giovanili anche chi vive in Italia a seguito di un percorso migratorio.

La mostra propone un’esperienza immersiva che invita il pubblico ad ascoltare le voci dei giovani protagonisti, riflettere sui pregiudizi e immaginare possibili cambiamenti sociali attraverso l’arte e la narrazione.

Le opere sviluppate dai giovani migranti e rifugiati, selezionati attraverso il contest DiscriminAZIONE promosso dall’UNICEF sulla piattaforma U-Report On The Move nel 2025, sono state poi successivamente approfondite e rielaborate con il supporto di tutor, tra cui studenti/esse dell’Istituto Europeo di Design e della Scuola Holden.

La Campagna OPS! – la tua Opinione, oltre ogni Pregiudizio e contro gli Stereotipi

Dal 2021 la campagna OPS! – la tua Opinione, oltre ogni Pregiudizio e contro gli Stereotipi promuove inclusione, partecipazione ed empowerment giovanile attraverso percorsi formativi, arte e strumenti digitali. OPS! Academy è un percorso che dal 2021 ha coinvolto oltre 500 adolescenti e giovani, in particolare migranti, rifugiati/e e minorenni stranieri/e non accompagnati/e, in attività formative e creative dedicate ai temi dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni. La mostra rappresenta il momento pubblico conclusivo di questo percorso.

Il programma dell’inaugurazione prevede: dopo l’apertura e accoglienza; i saluti istituzionali con la partecipazione dell’UNICEF, IED, Mercato Centrale di Roma e Ristorante La Cucina Mediterraneo, l’esibizione di danza dei partecipanti alla OPS! Academy; percorso guidato della mostra e vernissage.

Nelle date 24 e 26 Marzo l’UNICEF proporrà attività di formazione sulla tematica dell’antidiscriminazione aperte alla cittadinanza per info yestifanos@unicef.org

Comunicato stampa UNICEF