Dopo la vittoria di X Factor, rob annuncia il suo tour

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Dopo la vittoria a X Factor Italia 2025 e la recente esibizione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, rob ha annunciato il suo primo tour, “LA MIA STORIA IN TOUR”, in partenza il 1° giugno dall’ETNA COMICS – Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, per poi proseguire il 13 giungo all’OltreModo Festival 2026 di Felizzano (AL) e il 23 luglio all’AntiFestival di Cannaiola (PG).

L’accesso al concerto all’ETNA COMICS – Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania è incluso nel biglietto di ingresso alla rassegna.

Le date di Felizzano e Cannaiola sono ad accesso gratuito.

Prima di questi appuntamenti, rob debutterà ufficialmente dal vivo l’8 maggio presso Santeria Toscana 31. I biglietti sono disponibili in prevendita su livenation.it.

Lo scorso venerdì l’artista ha inoltre pubblicato “STUPIDA” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), secondo singolo dopo la vittoria a X Factor 2025. Scritto da rob insieme ad Andrea Pula, con la composizione e produzione di Simone Guzzino e Blame, il brano è un pop rock ruvido e liberatorio che racconta con lucidità brutale il momento in cui ci si rende conto di stare tornando, ancora una volta, dalla persona sbagliata.

rob

rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, è una cantautrice nata a Catania nel 2005. Ama sperimentare attraverso i suoi brani autobiografici, ispirandosi al genere del pop-punk. Nel 2022 vince il Tour Music Fest, con il titolo di “Artist of the year”. Durante giugno 2023 frequenta un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston, grazie a una borsa di studio assegnatale da alcuni professori del college che hanno particolarmente apprezzato uno dei suoi inediti durante la sua partecipazione al Tour Music Fest. Il suo primo singolo è “LEI CON TE”, pubblicato a maggio 2025. A dicembre 2025 rob vince X Factor 2025 e pubblica il suo nuovo singolo “CENTO RAGAZZE”. Il 6 febbraio torna con “LA MIA STORIA”, il primo singolo dopo la vittoria del programma, e annuncia il suo primo live, l’8 maggio, alla Santeria Toscana 31 di Milano. Il 6 marzo rob è tra i performer della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona.

Comunicato Stampa: On – Out Now