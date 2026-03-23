I Meduza in radio con “Don’t Wanna Go Home”

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I Meduza, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy, annunciano l’uscita del loro nuovo singolo “Don’t Wanna Go Home”, disponibile dal 25 marzo su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 27 marzo.

“Volevamo creare qualcosa che rappresentasse davvero un momento che viviamo quasi ogni volta che suoniamo”, racconta il trio. “Alla fine di un set, quando le luci si riaccendono e la serata è tecnicamente finita, c’è sempre qualcuno tra il pubblico che non vuole che finisca. Iniziano a gridare ‘one more song’ e si crea una connessione speciale in cui tutti vogliono trattenere quell’energia ancora un po’.”

Da qui nasce l’idea del brano: trasformare quel momento in musica. “Invece di suonare semplicemente un’ultima traccia, abbiamo pensato fosse interessante scrivere una canzone che incarnasse proprio quella sensazione: il rifiuto di far finire la notte, l’ultima esplosione di energia sulla pista e il legame tra DJ e pubblico quando nessuno è ancora pronto ad andare a casa.”

Con quasi 20 miliardi di stream all’attivo, i Meduza sono diventati un fenomeno globale fin dal debutto nel 2019 con “Piece of Your Heart”. Forti di numerosi successi in classifica e certificazioni multiplatino, il loro sound distintivo conquista pubblico e dancefloor in tutto il mondo, dai club ai mainstage dei più importanti festival come Tomorrowland, EDC e Coachella, fino alle residency a Las Vegas e Ibiza. Grazie a una cura meticolosa dei dettagli, il trio ha saputo amplificare l’impatto delle proprie produzioni su scala globale: melodie che diventano immediatamente memorabili e testi che evocano momenti condivisi. Lo stesso approccio si ritrova in “Don’t Wanna Go Home”, dove la voce inconfondibile di Henry Camamile non racconta solo un’emozione, ma diventa simbolo di una notte che non si vorrebbe mai vedere finire.

Comunicato Stampa: Alice Mancabelli