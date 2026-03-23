Il premio Oscar Fisher Stevens al Lucca Film Festival

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In attesa della sua prossima edizione, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival organizza una serie di incontri speciali con ospiti internazionali con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Primo appuntamento, martedi 31 marzo al Cinema Centrale di Lucca, con un doppio evento speciale – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – la mattina alle ore 9:00 per le scuole e alle ore 21:00 per il pubblico. Per le prenotazioni per le scuole: educazione@luccafilmfestival.it, mentre per le prenotazioni dell’evento serale: segreteria@luccafilmfestival.it.

Ospite l’attore, regista e produttore statunitense Fisher Stevens, che presenterà agli studenti e al pubblico, in versione originale in inglese con sottotitoli in italiano“The Cove – La baia dove muoiono i delfini”, vincitore nel 2009 del Premio Oscar come Miglior Documentario, da lui prodotto e promosso in Italia da Legambiente, sospeso tra giornalismo investigativo e avventura ecologica. Il film infatti segue l’ex addestratore di delfini e ora attivista ambientale Ric O’Barry nel suo tentativo di documentare la caccia ai delfini, che si svolge in un parco nazionale giapponese a Taiji, da settembre ad aprile. Gli studenti delle scuole potranno interagire con Fisher Stevens dopo la proiezione, mentre la sera la conversazione con il regista e attore avverrà prima. Saranno affrontati nelle due conversazioni con l’autore – moderate dall’attrice, regista e condirettrice artistica del Lucca Film Festival, Cristina Puccinelli -argomenti legati al mondo cinematografico e a quello socio-ambientale e il pubblico avrà la possibilità d’interagire e porre domande su una vasta gamma di tematiche.



Con una prolifica carriera da attore, che va dai due cult di Corto Circuito a titoli di Wes Anderson quali Grand Budapest Hotel, The French Dispatch, e Asteroid City, Fisher ha recitato in film diretti da registi quali Garry Marshall, Barbet Schroeder, Tim Robbins, Stephen Frears, Norman Jewison, Bruno Barreto, Griffin Dunne, Walter Hill, i Fratelli Coen e Guy Ritchie, oltre al recentissimo Song Sung Blue – Una melodia d’amore, diretto da Craig Brewer. Nel 2012 il debutto alla regia con il film di finzione Uomini di parola interpretato, tra gli altri, da Al Pacino e Christopher Walken. Da sempre impegnato nel sociale, nel 2016 ha diretto il documentario Punto di non ritorno – Before the Flood in cui Leonardo DiCaprio discute con le più importanti personalità del pianeta – da Barack Obama a Papa Francesco – sul cambiamento climatico che sta colpendo la Terra.

Gli incontri con le scuole sono resi possibili grazie ai Fondi del Piano Nazionale Cinema per la Scuola MiC-MIM 2024_azione B2 per progetto “Shine! 7 Corti per Raccontare il Futuro”.



Per informazioni e prenotazioni:

Per info e prenotazioni: segreteria@luccafilmfestival.it

Per le scuole: educazione@luccafilmfestival.it

Comunicato Stampa: NowPress