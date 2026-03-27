Il nuovo di Blanco “Ricordi” ft. Elisa

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A pochi giorni dalla release del suo attesissimo nuovo album MA’, in uscita venerdì 3 aprile 2026 e già disponibile in preorder, BLANCO svela la tracklist completa del progetto e le due importanti collaborazioni che lo arricchiscono: dopo “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani – anticipata pochi giorni fa con un video spoiler sui suoi canali social – annuncia il nuovo singolo estratto “Ricordi” con Elisa, disponibile da venerdì 27 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).



Il brano aggiunge – dopo i già editi “Piangere a 90”, “Maledetta Rabbia” e “Anche a vent’anni si muore” – un nuovo capitolo a un racconto musicale che si preannuncia intenso, dando vita all’incontro tra due delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, BLANCO ed Elisa, capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi. Scritto anni fa da BLANCO tra Londra e Parigi, “Ricordi” ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva.



BLANCO ha svelato anche la tracklist completa dell’album MA’, disponibile in sei diversi formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP alternative cover autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD alternative cover autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.

Il nuovo disco sarà presentato dal vivo tra aprile e maggio 2026 durante “Il primo tour nei palazzetti” di BLANCO, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. A questi appuntamenti si affianca anche il “Tour Estate 2026”.

“Il primo tour nei palazzetti”

17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo SOLD OUT

20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum

23.04.2026 Padova – Kioene Arena

25.04.2026 Torino – Inalpi Arena

29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport

02.05.2026 Bari – Palaflorio SOLD OUT

03.05.2026 Bari – Palaflorio

05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele

06.05.2026 Napoli – Palapartenope

08.05.2026 Bologna – Unipol Arena

11.05.2026 Milano – Unipol Forum SOLD OUT

13.05.2026 Milano – Unipol Forum

16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena

“Tour Estate 2026”

29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello

21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande

26.07.26 Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini

02.08.26 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar

06.08.26 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani

09.08.26 Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival / Arena della Versilia

12.08.26 Baia Domizia (CE) – Baia Domizia Summer Festival / Arena dei Pini

Comunicato stampa EMI