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Leali Castellani
Leali - Castellani

A tu per tu con Fausto Leali

Redazione 7 Aprile 2026 Artisti, In News Lascia un commento 98 Visite


Saint Vincent – La leggendaria voce di Fausto Leali ha riempito di emozione il salone dell’Hotel Billia di Saint Vincent, dove l’artista ha ripercorso la sua incredibile carriera musicale e personale, in un incontro intimo e coinvolgente con il pubblico, sotto gli occhi di Barbara Castellani, giornalista e presentatrice, che ha condotto l’incontro con grande professionalità e sensibilità.

Fausto Leali ha riproposto i suoi grandi successi, accompagnato dal chitarrista Francesco Loparco, sul paco anche  la sua amatissima moglie, Germana Schena, con cui ha condiviso un emozionante duetto.

 Durante l’incontro, Leali ha parlato della sua vita, della sua musica e delle sue passioni, rivelando anche il motivo per cui ha scelto di chiamare sua figlia Deborah. Aveva cantato l’omonima canzone al Festival di Sanremo in coppia con Wilson Pickett e quando è nata  la sua primogenita, l’artista non ha avuto dubbi,   il nome era già scelto e  e Pickett sarebbe stato il padrino di battesimo.

“Wilson è stato un amico vero, un fratello”, ha detto Leali, “e mi manca molto”.

L’incontro è stato anche l’occasione per celebrare i successi di Fausto Leali, ricordando  il Premio alla carriera del Festival di Sanremo e la partecipazione a Canzonissima con Milly Carlucci.

 La serata è stata un successo, con il pubblico che ha applaudito calorosamente Fausto Leali e la sua musica, e ha lasciato con il sorriso e il cuore pieno di emozioni.

Comunicato stampa Daniela Lombardi


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