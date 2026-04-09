ANYMA il dj producer top 10 al mondo con il nuovo “Beautiful (Joji)”

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ANYMA, nome d’arte di Matteo Milleri DJ e producer top10 al mondo per DJ Mag, primo italiano a suonare all’iconica The Sphere di Las Vegas e headliner del Coachella, unisce le forze con JOJI in “Beatutiful”, un brano caratterizzato da ritmi melodici pulsanti e atmosfere cinematografiche che si presenta sia come un dance anthem che come un’esperienza di ascolto catartica.

Unendo il sound design coinvolgente e futuristico di Anyma con l’inconfondibile e emozionante interpretazione di Joji, “Beautiful” esplora la fragile intersezione tra amore, memoria e intimità nell’era digitale. Scritta e prodotta da Anyma, “Beautiful” è costruita attorno a texture di synth avvolgenti, creando uno spazio ipnotico per la voce di Joji che cattura un senso di nostalgia sullo sfondo di un vasto paesaggio sonoro.

“Questo brano parla della dualità della connessione – di come qualcosa possa sembrare perfetto e fugace allo stesso tempo”, dice Anyma. “Lavorare con Joji ha portato una profondità emotiva che ha trasformato il brano in qualcosa di veramente distintivo e speciale.”

L’uscita di “Beautiful” precede l’esibizione da headliner di Anyma al Coachella venerdì 10 e 17 aprile e il suo lungo ÆDEN World Tour 2026. La serie di date porterà il suo nuovissimo spettacolo dal vivo in 12 paesi tra Asia, Medio Oriente, Australia ed Europa.

Nel corso dell’anno, Anyma tornerà anche a Ibiza, portando il mondo di ÆDEN nel club più grande del mondo [UNVRS] per una residenza estiva ogni martedì da giugno a settembre 2026, dopo una serie di date sold-out nel 2025.



Anyma

Anyma, artista italiano di musica elettronica Matteo Milleri, è famoso in tutto il mondo per le sue composizioni techno, le immagini e gli spettacoli dal vivo che sfidano ogni confine. Anyma è diventato il prima artista di musica elettronica a tenere una residenza allo Sphere di Las Vegas nel 2024 con lo show Afterlife Presents Anyma “The End of Genesys” e ha attirato un pubblico di oltre 200.000 persone nelle 12 date totali.

L’album di debutto, Genesys, è uscito nel 2023, seguito da Genesys II (Afterlife/Interscope) nel 2024, con il terzo, The End of Genesys, nel 2025. La trilogia si è conclusa a Capodanno 2025 con The End of Genesys Deluxe, che include l’ultimo singolo “Out Of My Body”, con la partecipazione della star dei KPop Demon Hunters EJAE. Tra gli altri collaboratori di Anyma negli album e nei concerti dal vivo figurano Sevdaliza, Grimes, Ellie Goulding, FKA Twigs, John Summit e molti altri. Nel 2024, ha curato la direzione creativa visiva del concerto “One Night Only” di The Weeknd a San Paolo, in Brasile. Nel 2025, Anyma ha tenuto una residenza estiva al primo hyperclub al mondo [UNVRS] a Ibiza. È stato inoltre headliner all’Ultra Miami 2025 con un set B2B insieme a Solomun, oltre ad aver partecipato come headliner allo Sziget Festival, allo Zürich Open Air e a molti altri eventi. L’anno scorso, Anyma ha dato il via alla sua collaborazione creativa con Oakley, si è classificato al 10° posto nella lista dei Top 100 DJ di DJ Mag, ha curato la colonna sonora della sfilata di Vetements alla Settimana della Moda di Parigi 2025 insieme a Chris Avantgarde, è stato headliner e ha curato la direzione creativa dei Campionati mondiali di League of Legends in Cina, e ha tenuto un concerto sold out presso le iconiche Piramidi di Giza, dove ha presentato il suo innovativo spettacolo in due parti, “Quantum Genesys”. Nel 2026, Anyma sarà headliner al Coachella, presentando in anteprima il suo nuovissimo spettacolo audiovisivo “Anyma presents ÆDEN” prima di intraprendere l’omonimo World Tour attraverso Asia, Medio Oriente, Australia ed Europa.



Joji

Il cantante, autore e produttore giapponese Joji è una delle icone pop più enigmatiche e affascinanti dell’era di Internet. Dal suo successo nel 2017, ha pubblicato gli album in studio BALLADS 1 (2018), che includeva il singolo certificato 5 volte disco di platino dalla RIAA “SLOW DANCING IN THE DARK”, Nectar (2020) e SMITHEREENS (2022), che includeva il successo mondiale “Glimpse of Us” che ha raggiunto la vetta della classifica Global 50 di Spotify.

Joji ha tenuto tournée internazionali e si è esibito nei principali festival, tra cui Coachella, Lollapalooza e Reading & Leeds. Nel 2023 ha intrapreso i tour nelle arene OBLIVION e PANDEMONIUM, per un totale di 41 concerti, con date sold-out al Madison Square Garden, al Barclays Center, al Kia Forum, alla Crypto.com Arena, allo United Center e al Gunnersbury Park di Londra.

Comunicato stampa Universal Music