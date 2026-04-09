DAEVID – “TiOdioAmoreMio”

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Esce il nuovo singolo di DAEVID, intitolato “TiOdioAmoreMio”, un brano che si allontana volutamente dalla classica canzone d’amore per raccontare il lato più complesso e contraddittorio dei sentimenti.

Il pezzo esplora infatti le tensioni interiori che spesso accompagnano una relazione, mostrando come l’amore possa essere attraversato da conflitti, dubbi e battaglie emotive prima di arrivare a una reale accettazione dell’altro.

Nella prima parte del brano, DAEVID mette in luce le criticità che percepisce nella partner e il modo in cui queste generano dissidi e turbamenti interiori. La narrazione è diretta e sincera, quasi un confronto aperto con se stesso e con il rapporto che sta vivendo.

La seconda parte si trasforma invece in un flusso di pensieri più intimo e riflessivo: le difese si abbassano, le armi si depongono di fronte alla forza del sentimento. Rimangono tuttavia alcune domande sospese, segno che l’amore, nella sua essenza più autentica, è fatto anche di incertezze e continua ricerca di equilibrio.

Con “TiOdioAmoreMio”, DAEVID offre così una prospettiva intensa e reale sulle dinamiche di coppia, raccontando un amore imperfetto ma profondamente umano.

Michelangelo Muccioli, in arte DAEVID, è una delle nuove promesse della scena musicale italiana. Fin dall’infanzia, il pianoforte è stato il suo fedele compagno, diventando il segno distintivo di ogni sua composizione. La sua musica si distingue per una scrittura poetica e evocativa, capace di toccare corde profonde e universali.

L’ispirazione per intraprendere la carriera musicale è nata durante un concerto, dove DAEVID, circondato da una folla che cantava all’unisono, ha sentito un profondo cambiamento interiore. Da quel momento, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla musica, iniziando a scrivere brani nel 2022.

Determinato a migliorare, DAEVID ha partecipato a diversi contest, tra cui il “Je so pazzo Music Festival” e il “Solisti e Duo Italia Contest”, dove ha conquistato il primo premio della giuria popolare. Inoltre, ha trionfato nel U-Music Contest di Bolzano, ricevendo consensi sia dal pubblico che dalla critica.

Nel 2023, DAEVID ha firmato il suo primo contratto con l’agenzia di produzione artistica Time Bomb Music, registrando i suoi primi singoli presso il Tortuga Recording Studio. Il suo impegno e la sua dedizione sono stati premiati nel febbraio 2024 con la firma di un contratto discografico con “Sorry Mom!”, segnando un importante passo avanti nella sua carriera.

Comunicato stampa Universal Music