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marco rivera

Festival dell’Adriatico . Premio Alex Baroni 2026 a Marco Riviera

Redazione 5 Aprile 2026 Festival, In Eventi, In News Lascia un commento 140 Visite



Da un’idea di Enzo Spinozzi, fondatore e Presidente del Festival dell’Adriatico Premio Alex Baroni, abbiamo il piacere di anticipare la bella stagione annunciando l’uscita del singolo dell’estate 2026 “Un Mare D’Amare”. Il brano, molto orecchiabile, pensato per la diffusione radiofonica, è un inno estivo alla leggerezza, al desiderio e alla libertà, capace di raccontare un incontro fugace che continua a vivere nei ricordi e nelle sensazioni: la pelle scaldata dal sole, il sale nell’aria, immagini sfocate e notti che sembrano non finire mai.

Il brano nasce dall’integrazione tra tecnologie di intelligenza artificiale e una visione creativa interamente guidata dall’uomo, che ne ha definito ogni caratteristica artistica ed espressiva.

Il Cantante Marco Riviera è un artista interamente concepito attraverso l’intelligenza artificiale, sviluppato con caratteristiche visive e vocali pensate dagli autori e dal produttore artistico per interpretare un’estetica musicale contemporanea, in equilibrio tra realtà e innovazione. Il testo è firmato da Enzo Spinozzi e Aldo Ruggieri che ne compone anche la musica; la produzione artistica, le riprese video e la generazione AI sono state realizzate da Luigi Bruti presso MR Studio, infine le coreografie e le performance di danza sono presenti per gentile concessione della scuola New Planet Dance 2000.

Come detto il progetto nasce da un’idea del Patron del Festival dell’Adriatico Premio Alex Baroni, con la produzione artistica e le edizioni curate da MR Studio di Pedaso.


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