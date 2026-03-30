Giornata dell’autismo: l’importanza dell’educazione in natura

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L’educazione in natura può essere un grande aiuto per affrontare la neurodiversità

Integrare educazione all’aperto e paradigma della neurodiversità è l’obiettivo di questo libro, primo nel suo genere nel panorama italiano.

Un testo che considera l’autismo come espressione della variabilità umana, spostando l’attenzione dalla correzione dei comportamenti alla comprensione dei bisogni e alla progettazione di contesti capaci di sostenere benessere e partecipazione.

Il volume mostra come i princìpi delle scuole del bosco possano creare contesti particolarmente favorevoli per le persone autistiche, senza trascurarne limiti e criticità.

Attraverso il dialogo tra ricerca, pratiche educative e le prospettive di advocates delle comunità neurodivergenti e disabili, il libro si propone come uno strumento operativo e di riflessione per chi lavora in contesti educativi all’aperto, formali e informali, e per chi è alla ricerca di approcci educativi rispettosi della neurodiversità.

Prefazione di Alessandro Bortolotti, professore associato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Università di Bologna.

Gli Autori

Stefania Donzelli è ricercatrice indipendente con un dottorato in Scienze Sociali e accompagnatrice del bosco. Lavora come formatrice specializzata in educazione all’aperto e inclusione tra Milano e la Brianza.

Michael James gestisce una Forest School nel Somerset, Regno Unito. Ha oltre vent’anni di esperienza come operatore di supporto per persone autistiche ed è membro della Forest School Association.

Comunicato stampa Terra Nuova Edizioni