“GOLDEN”: Lo spettacolo K-POP che accende Magicland

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Debutta a MagicLand “GOLDEN”, il nuovo musical K-pop che porta sul palco idol e demoni in uno spettacolo dal vivo capace di unire musica, coreografie spettacolari e interazione con il pubblico, trasformando ogni rappresentazione in un’esperienza dinamica e coinvolgente.

Prodotto in esclusiva per MagicLand da SrC Produzioni, società specializzata nell’organizzazione di eventi nei settori cultura, spettacolo e sport, lo show debutterà il 25 e 26 aprile e tornerà il 23 e 24 maggio, proponendo un format originale che fonde l’energia travolgente del K-pop con la narrazione del musical contemporaneo.

Interamente cantato, ballato e recitato dal vivo da un cast di 8 performer, “GOLDEN” unisce coreografie spettacolari, musica live e un’estetica dark-fantasy di grande impatto visivo, dando vita a un racconto dinamico. Il viaggio musicale prende forma a partire dalle hit internazionali “GOLDEN” e “SODA POP”, ai vertici delle classifiche globali (USA – Billboard), e si sviluppa attraverso ritmi incalzanti e performance di forte intensità scenica.

Elemento distintivo dello show è il coinvolgimento diretto del pubblico: ballerini e cantanti interagiscono con gli spettatori, trasformando ogni rappresentazione in un’esperienza divertente e sempre diversa.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, un imperdibile momento finale di incontro con il cast che permetterà a bambini e famiglie di incontrare gli artisti, scattare fotografie e vivere da vicino la magia dello spettacolo.

Lo show si inserisce nel calendario della stagione 2026, anno in cui MagicLand celebra il suo 15° anniversario, arricchendo l’offerta con contenuti originali e in linea con i trend internazionali. In questo contesto, la cultura K-pop continua a influenzare profondamente musica, moda e intrattenimento, affermandosi come uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni.

Un musical imperdibile, incluso nel biglietto di ingresso del parco, che unisce energia, spettacolo e interazione: tutta la forza del fenomeno K-pop arriva a MagicLand.

Comunicato stampa Meridian Communications