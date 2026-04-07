Il Balletto di Milano in tournée svizzera

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Tournée svizzera de Il Balletto di Milano: “La Dolce Vita” debutta a Zurigo giovedì 9 aprile alle ore 19.30 e “Carmen” conquista il Vallese venerdì 10 aprile alle ore 20:30.

Due spettacoli, due città, un unico filo conduttore: portare il meglio della danza italiana sul palcoscenico svizzero. Un progetto promosso dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Consolato Generale d’Italia a Zurigo in collaborazione con Opera & Ballet Swiss.

Il Balletto di Milano, tra le compagnie di danza più apprezzate del panorama italiano, arriva in Svizzera con una doppia data che segna un momento importante nel dialogo culturale tra i due Paesi. L’iniziativa, voluta dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Consolato Generale d’Italia a Zurigo, conferma l’impegno delle istituzioni italiane nel portare oltre confine le eccellenze della tradizione coreutica e musicale del Paese.

In allegato comunicato e alcune immagini.

Ringraziando per la cortese attenzione, salutiamo cordialmente. Patrizia Milani

La Dolce Vita, da Nino Rota a Hans Zimmer — Zurigo

Giovedì 9 aprile 2026, alle ore 19.30 il Theater 11 di Zurigo ospiterà il debutto zurighese de La Dolce Vita, un viaggio tra le colonne sonore più celebri del grande cinema. Le coreografie di Agnese Omodei Salè trasportano il pubblico dall’eredità di Nino Rota e Ennio Morricone fino alle partiture di Hans Zimmer, in uno spettacolo che unisce la forza narrativa della musica da film con l’eleganza e l’intensità della danza dal vivo.

Lo spettacolo, che celebra compositori premiati con Oscar, BAFTA e David di Donatello, è pensato per avvicinare al balletto anche un pubblico che normalmente non frequenta la danza, facendo leva sulla forza evocativa di musiche che tutti conoscono e amano.

Carmen — Savièse, Vallese

Nel Vallese, al Teatro Le Baladin di Savièse, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 20.30, il Balletto di Milano porterà in scena Carmen, una rilettura intensa e appassionata del capolavoro di Bizet che unisce rigore tecnico ed espressività drammatica. La risposta del pubblico vallesano è stata immediata e calorosa, a conferma dell’interesse crescente per la grande danza italiana anche fuori dai circuiti tradizionali.

Un ponte culturale tra Italia e Svizzera

La tournée rappresenta un momento concreto di consolidamento dei rapporti culturali tra Italia e Svizzera. Attraverso collaborazioni istituzionali e progetti artistici di respiro internazionale, l’Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale d’Italia a Zurigo continuano a promuovere il dialogo tra le due culture, portando sul territorio svizzero esperienze che parlano un linguaggio universale: quello della musica, del corpo e dell’emozione.

Comunicato stampa Milani & Cadeo