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caterina balivo la volta buona

LA VOLTA BUONA. Nuova settimana di programmazione 

Redazione 5 Aprile 2026 Cinema, TV e Spettacolo, In News, Televisione Lascia un commento 167 Visite


A Pasquetta con La Volta Buona. Comincia dal Lunedì in Albis la nuova settimana di programmazione del daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 6 a venerdì 10 aprile, dalle ore 14.00 alle 16.00.

La puntata di lunedì di Pasquetta sarà una puntata speciale dedicata all’ultima edizione del Festival di Sanremo, tra musica, curiosità e retroscena, per rivivere i momenti più commentati e amati dal pubblico. Dopo le celebrazioni della Settimana Santa, il salotto pomeridiano della rete ammiraglia accompagnerà il pubblico in un racconto che unisce tradizione, convivialità e intrattenimento. Nel corso della settimana non mancheranno, come sempre, le rubriche dedicate al benessere e alla qualità della vita, con le rubriche su diete e sana alimentazione, con i consigli del professor Giorgio Calabrese, accanto agli approfondimenti sulla longevità con il professor Ciro Vestita, docente di Fitoterapia e Nutrizione umana presso l’Università di Pisa. Spazio anche ai sentimenti, con racconti e testimonianze che attraversano storie d’amore, relazioni e tradimenti, attraverso il contributo di ospiti pronti a condividere esperienze personali e percorsi di vita. Come sempre, La Volta Buona continuerà a intrecciare costume, società, spettacolo e storie di vita quotidiana, mantenendo al centro il dialogo con i protagonisti dello spettacolo e il coinvolgimento del pubblico da casa.

Comunicato stampa Goigest


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