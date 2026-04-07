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Levante annuncia 10 appuntamenti live estate 2026

Redazione 8 Aprile 2026 In News, Tour, Tour 2026 Lascia un commento 66 Visite


locandina levante

Dopo aver presentato SEI TU alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che l’ha vista brillare sul palco dell’Ariston, Levante annuncia oggi i primi 10 imperdibili appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle principali rassegne musicali e arene all’aperto con un tour estivo che promette di trasformare ogni data in un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana.

Queste le prime date annunciate e prodotte da Vivo Concerti: Carrara il 3 luglio @ CarraraEstate, Bologna @ BOnsai il 15 luglio, Capurso (BA) @ Multiculturita Summer Festival il 18 luglio, San Tamarro (CE) @ Carditello Festival il 26 luglio, Roseto degli Abruzzi (TE) @ Emozioni in Musica il 7 agosto, Messina @ Arena Capo Peloro il 18 agosto, Zafferana Etnea (CT) @ Etna in Scena il 19 agosto, Marina di Pietrasanta (LU) @ La Versiliana il 21 agosto, Roma @ Roma Summer Fest il 7 settembre e Milano @ Parco Musica Milano il 9 settembre.

biglietti saranno disponibili online a partire da domani mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati aprirà da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026

Venerdì 3 luglio 2026 | Carrara, CarraraEstate (Piazza Matteotti)

Mercoledì 15 luglio 2026 | Bologna, BOnsai (Parco delle Caserme Rosse)

Sabato 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

Domenica 26 luglio 2026 | San Tamarro (CE), Carditello Festival (Real Sito di Carditello)

Venerdì 7 agosto 2026 | Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica (Stadio Comunale Fonte dell’Olmo)

Martedì 18 agosto 2026 | Messina, Arena Capo Peloro

Mercoledì 19 agosto 2026 | Zafferana Etnea (CT), Etna in scena (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

Venerdì 21 agosto 2026 | Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

Lunedì 7 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Mercoledì 9 settembre 2026 | Milano, Parco Musica Milano.

Comunicato stampa Elena Tosi


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