Levante annuncia 10 appuntamenti live estate 2026

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Dopo aver presentato SEI TU alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che l’ha vista brillare sul palco dell’Ariston, Levante annuncia oggi i primi 10 imperdibili appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle principali rassegne musicali e arene all’aperto con un tour estivo che promette di trasformare ogni data in un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana.

Queste le prime date annunciate e prodotte da Vivo Concerti: Carrara il 3 luglio @ CarraraEstate, Bologna @ BOnsai il 15 luglio, Capurso (BA) @ Multiculturita Summer Festival il 18 luglio, San Tamarro (CE) @ Carditello Festival il 26 luglio, Roseto degli Abruzzi (TE) @ Emozioni in Musica il 7 agosto, Messina @ Arena Capo Peloro il 18 agosto, Zafferana Etnea (CT) @ Etna in Scena il 19 agosto, Marina di Pietrasanta (LU) @ La Versiliana il 21 agosto, Roma @ Roma Summer Fest il 7 settembre e Milano @ Parco Musica Milano il 9 settembre.

I biglietti saranno disponibili online a partire da domani mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati aprirà da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026

Venerdì 3 luglio 2026 | Carrara, CarraraEstate (Piazza Matteotti)

Mercoledì 15 luglio 2026 | Bologna, BOnsai (Parco delle Caserme Rosse)

Sabato 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

Domenica 26 luglio 2026 | San Tamarro (CE), Carditello Festival (Real Sito di Carditello)

Venerdì 7 agosto 2026 | Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica (Stadio Comunale Fonte dell’Olmo)

Martedì 18 agosto 2026 | Messina, Arena Capo Peloro

Mercoledì 19 agosto 2026 | Zafferana Etnea (CT), Etna in scena (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

Venerdì 21 agosto 2026 | Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

Lunedì 7 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Mercoledì 9 settembre 2026 | Milano, Parco Musica Milano.

Comunicato stampa Elena Tosi