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Mrlene Kuntz

Marlene Kunts “Suona il vile d’estate”. Annunciate le date del tour

Redazione 31 Marzo 2026 In News, Tour, Tour 2026 Lascia un commento 474 Visite


Marlene Kuntz proseguono l’avventura dal vivo con Marlene Kuntz suona IL VILE d’estate. Nel segno del successo delle date primaverili, tra la folta partecipazione e la passione crescente dei fedelissimi, si estende l’incontro unico e degno di più di tre decenni di carriera tra la band e i suoi fan. 

I migliori club e festival italiani sono pronti ad accogliere questo forte sodalizio, aspettando momenti unici e destinati a rimanere nella memoria collettiva, proprio come Il Vile dopo trent’anni.

Le date del tour MARLENE KUNTZ SUONA IL VILE D’ESTATE, organizzato da Kashmir Music:
11.06 – BRA (CN), Artico Festival
12.06 – BASTIA UMBRA (PG), Chroma Festival
19.06 – VICENZA, Lumen Festival
20.06 – LIDO DI CAMAIORE (LU), La Prima Estate
10.07 – SARROCH (CA), Sa*Rock Festival
29.07 – ARGENTA (FE), Delizia di Benvignante
10.08 – BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
28.08 – PORDENONE, Music in village
03.09 – MILANO, Magnolia Estate
26.09 – PUTIGNANO (BA), Ex Macello

Biglietti disponibili su: http://bit.ly/IlVile-Tour

Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, compie trent’anni e ritnorna disponibile il 6 marzo in una versione speciale numerata e in edizione limitatadisegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani ed insieme ad essa, i visual con le illustrazioni su Youtube.

counicato satmpa Nina Astarte
astarteagency.it

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