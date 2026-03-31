Marlene Kunts “Suona il vile d’estate”. Annunciate le date del tour

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Marlene Kuntz proseguono l’avventura dal vivo con Marlene Kuntz suona IL VILE d’estate. Nel segno del successo delle date primaverili, tra la folta partecipazione e la passione crescente dei fedelissimi, si estende l’incontro unico e degno di più di tre decenni di carriera tra la band e i suoi fan.



I migliori club e festival italiani sono pronti ad accogliere questo forte sodalizio, aspettando momenti unici e destinati a rimanere nella memoria collettiva, proprio come Il Vile dopo trent’anni.

Le date del tour MARLENE KUNTZ SUONA IL VILE D’ESTATE, organizzato da Kashmir Music:

11.06 – BRA (CN), Artico Festival

12.06 – BASTIA UMBRA (PG), Chroma Festival

19.06 – VICENZA, Lumen Festival

20.06 – LIDO DI CAMAIORE (LU), La Prima Estate

10.07 – SARROCH (CA), Sa*Rock Festival

29.07 – ARGENTA (FE), Delizia di Benvignante

10.08 – BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto

28.08 – PORDENONE, Music in village

03.09 – MILANO, Magnolia Estate

26.09 – PUTIGNANO (BA), Ex Macello

Biglietti disponibili su: http://bit.ly/IlVile-Tour



“Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano, compie trent’anni e ritnorna disponibile il 6 marzo in una versione speciale numerata e in edizione limitata, disegnata interamente dall’illustratore Alessandro Baronciani ed insieme ad essa, i visual con le illustrazioni su Youtube.

counicato satmpa Nina Astarte

astarteagency.it