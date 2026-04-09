Moda. Vanessa Foglia racconta storie di rinascita con “Vitae” 

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Corpi diversi, storie diverse, identità che emergono attraverso l’abito. Un racconto vivo, dove la moda diventa linguaggio umano. “Vitae” è il progetto ideato dalla stilista, designer e direttrice creativa Vanessa Foglia, pensato come esperienza immersiva in cui ogni presenza entra nella narrazione. La passerella si trasforma in uno spazio simbolico: identità al centro, espressione autentica, connessione reale.

L’evento si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:30, presso il Precise House Mantegna Roma, in via Andrea Mantegna 130, accompagnato da una cena di gala Black Tie. Al centro del progetto, una visione precisa: l’abito come strumento di dignità, identità e possibilità. La partecipazione alla serata prevede un contributo di 60 euro, parte del quale sostiene l’Associazione 8 Marzo 2012 APS, supportata da Inner Wheel Italia, attraverso percorsi di sartoria sostenibile e autonomia lavorativa femminile. Un gesto concreto che restituisce alla moda una funzione generativa: creare opportunità.

Le protagoniste della serata sfileranno indossando le creazioni di Vanessa Foglia, accompagnate con eleganza e sensibilità da Alessandra Casale, modella e style coach, in un percorso che attraversa la moda e conduce verso la bellezza autentica di ogni donna. La dimensione sonora dell’evento sarà affidata al Maestro Stefano Di Carlo, musicista, compositore e producer di respiro internazionale, autore di una composizione originale creata per accompagnare il percorso di VITAE e amplificarne l’intensità emotiva.

La serata vedrà inoltre la presenza in passerella di figure istituzionali di rilievo, tra cui Adriana Muscas, Governatrice del Distretto 2080 del Rotary International, Lucia Viscio, Governatrice nominata del Distretto 2080, e Fiorella Quattrociocchi, Presidente del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo. Gli ultimi due abiti, indossati in passerella, sono stati creati da Vanessa Foglia e dipinti magistralmente dall’artista Silvia Pagano, in un dialogo tra forma e segno che conclude il racconto con un gesto artistico potente: “Ogni forma è passaggio. Ogni passaggio è rinascita”.

Comunicato stampa Marialuisa Roscino