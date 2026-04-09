“Tra le dita” il nuovo di Gemelli Diversi

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“Tra le dita” è un brano synth pop/rap moderno che parla di una storia d’amore difficile, di quelle combattute, fatta di continui “prendersi e lasciarsi”, fatta di difficoltà ma anche di graffi sulla pelle.

É un filo tra le dita che nel momento in cui viene lasciato subito viene ripreso saldamente.

Ma é anche una dichiarazione d’amore forte che ti spinge a dire “ Io per te scenderei all’inferno…e non tornerei indietro”. Allo stesso tempo ti dice “ mi scorderò di te ma mi ricorderò di noi”.

Ma aldilà di tutto c’è sempre la speranza che lei ritornerà a tenere saldo quel filo d’aquilone tra le dita.

I Gemelli Diversi, iconica band pop-rap milanese attiva dal 1998, continuano a scrivere la loro storia nella scena musicale italiana. Tra i brani più amati del loro repertorio troviamo “Un attimo ancora” (reprise di “Dammi solo un minuto” dei Pooh), “Mary”, “Fotoricordo”, “Per farti sorridere”, “Vivi per un miracolo” (presentata al Festival di Sanremo 2009) e “Anima gemella”, frutto della collaborazione con Eros Ramazzotti.

Reduce da un triennio straordinario, dopo i successi radiofonici di “Impossibile” e “1993” il duo ha portato avanti il tour aggiungendo al loro impressionante curriculum circa 350 esibizioni tra il 2022 e il 2025. I palchi più prestigiosi d’Italia, dal Coca Cola Summer Festival al Tezenis Summer Festival, li hanno visti protagonisti, fino alla memorabile performance come ospiti al Festival di Sanremo insieme a Mr. Rain, dove hanno reinterpretato il loro storico successo “Mary”. Ora, il tour 2026 è già in pieno svolgimento, con oltre 60 date confermate al 1° luglio.

Comunicato stampa Manuel Magni