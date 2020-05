Giordana Angi annullato il concerto di Sabato 23 maggio 2020 a Roma

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il grande evento live di GIORDANA ANGI previsto per sabato 23 maggio 2020 al Palazzo dello Sport di Roma, è stato annullato in ottemperanza al decreto del governo per combattere l’emergenza “Coronavirus.

E’ possibile procedere con il rimborso effettuato tramite voucher, come stabilito dell’articolo 88 del decreto legge del 17 marzo n.18. Il voucher, dell’importo corrispondente al titolo di acquisto, potrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione per un altro concerto.

Cantautrice di grande talento, la 26 enne Giordana Angi ha una voce fuori dai canoni e uno stile interpretativo personale ed unico, caratteristiche che Giordana ha dimostrato di possedere anche durante il suo percorso ad Amici. I suoi testi spiccano per autenticità e stile, caratteristiche note e apprezzate da grandi artisti come Tiziano Ferro che ha già collaborato con lei in passato e ha scelto 4 tracce co-firmate da Giordana per il suo nuovo album di inediti “Accetto Miracoli”, tra i quali la title track e il primo singolo “Buona (Cattiva) sorte”. Giordana ha partecipato al 70° festival di Sanremo con il brano “Come mia madre”.

Info: www.ticketone.it