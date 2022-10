MEDUN, Marcus & Martinus con “Gimme your love” la più streammata di sempre

Share Facebook

3 artisti insieme per un solo singolo esplosivo. MEDUN x MARCUS & MARTINUS sono i fautori di GIMME YOUR LOVE, il nuovo singolo disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 28 Ottobre.



Da una parte il fenomeno pop norvegese più grande di sempre, lo dicono i numeri. MARCUS & MARTINUS hanno letteralmente conquistato le piattaforme digitali con oltre 600 milioni di stream su Spotify, 4.6 milioni di follower su Tik Tok e 2 miliardi di views complessive su Youtube. Detengono il record per la canzone norvegese più streammata di sempre, per il singolo – ELEKTRISK – con la permanenza più lunga (66 settimane) nella TOP 10 delle canzoni norvegesi più ascoltate, e sono gli artisti più giovani ad aver vinto il prestigioso premio SPELLEMANN, il GRAMMY Norvegese.

Dall’altra MEDUN, il DJ/producer diventato da poco il più “grande” DJ tedesco su Tik Tok con oltre 19 milioni di views complessive e che ha già condiviso il palco con artisti del calibro di MARTIN GARRIX, NICKY ROMERO e DAVID GUETTA.



“GIMME YOUR LOVE” resta impressa sin dal primo ascolto ed è il risultato di una collaborazione efficace dove il funk alla BRUNO MARS incontra una linea di basso capace di regalare atmosfere vintage ad un brano che, con la durata di quasi 3 minuti, si presta perfettamente al passaggio radiofonico!



“La canzone racconta un amore non ricambiato. È un housetrack vibrante su cui si può ballare, oltre che piangere. Lavorare con Marcus & Martinus è stato un vero piacere e siamo super entusiasti di questa prossima uscita! Spero che lo amiate tanto quanto me“ dice MEDUN.

“Adoriamo questo disco! Collaborare con MEDUN è stato fantastico. Abbiamo molti fan in Europa centrale, quindi questa collaborazione è perfetta!” queste invece le parole dei gemelli MARCUS E MARTINUS.