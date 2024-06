“Mi ami solo d’estate” il nuovo singolo di Niveo

Share

Un amore a senso unico che ogni estate si ostina a tornare e poi se ne va, tra parole non dette e la consapevolezza che tutto quello che c’è stato per l’altra persona non ha mai avuto importanza. Niveo è fuori ora ovunque con il nuovo singolo “Mi ami solo d’estate” (ADA/Warner Music Italy), disponibile al link http://ada.lnk.to/miamisolodestate.

Il senso del brano emerge chiaramente anche dalle immagini del videoclip – al link https://youtu.be/5ZF9pavUlqc?si=NYlkUq73VVi0ljNp – che ha come elemento centrale la pioggia: a primo impatto una pioggerella estiva può sembrare piacevole, ma se si trasforma in un temporale senza fine vuol dire che c’è sicuramente qualcosa di sbagliato. Nel video, in contrapposizione alla luna e all’energia del pezzo, non smette mai di piovere su Niveo.

“Mi ami solo d’estate” è uno sfogo sincero, una presa di coscienza del cantautore che si rende conto che non è amore quello che ci impedisce di amare anche noi stessi. I synth brillanti e le chitarre elettriche della produzione di heysimo mettono in risalto il contrasto tra il ritmo energico e un testo malinconico. In fondo la vita è divisa in tante stagioni e, forse, l’estate non è quella dell’amore.

“Una sera a cena mi sono ritrovato a raccontare al mio manager Massimiliano di una lunga storia d’amore a senso unico mai vissuta a pieno e che si ostinava a tornare ogni estate. – racconta Niveo – Da qui ha iniziato a prendere forma Mi ami solo d’estate, idea che è piaciuta molto a Daniele Coro, con cui, insieme a Massimiliano Longo, siamo riusciti a trovare la quadra perfetta per racchiudere in un pezzo solare ed estivo la mia personale rivincita, soprattutto con me stesso”.

Con il nuovo singolo, che arriva dopo “Non è abbastanza”, Niveo continua a dimostrarci, attraverso un brano pop, la sua capacità nel creare una hit dal sound fresco e leggero, senza rinunciare all’intensità delle parole. “Mi ami solo d’estate” ha debuttato in New Music Friday, Generazione Z e Novità Pop di Spotify, e in Novità del momento e Novità Pop italiano di Amazon Music.

Niveo è un cantautore classe ’03 nato e cresciuto in provincia di Pistoia. Il debutto discografico avviene nella prima metà del 2022 con i singoli “Occhi” e “Solo sotto al sole”. A settembre dello stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove riscuote un gran successo con il singolo “Scarabocchi”, canzone che, ad oggi, conta oltre due milioni e mezzo di stream sulle piattaforme digitali. Dentro il talent show di Canale 5 Niveo pubblica altri due singoli: “Sui sedili della Metro” e “Passo dopo passo”. “Non mi va” è il brano che anticipa l’uscita dell’EP “Scarabocchi”, pubblicato il 30 giugno 2023. Nell’estate 2023 Niveo parte con un tour che lo porta a suonare nelle piazze e nei locali italiani, aprendo anche i live di Alfa e Francesca Michielin. Il 10 agosto riceve un ambito riconoscimento nazionale: il Premio Lunezia Generazione Z per il Valor Musical-Letterario del brano “Nuvole”, la prima canzone da lui composta. Dopo aver lanciato a settembre “Un’altra mania”, ultimo estratto dal suo primo progetto discografico, Niveo chiude il 2023 nella piazza principale di Pontedera sul palco con Rocco Hunt, Rosa Chemical e Noor. Il 5 gennaio 2024 viene pubblicato “Non è abbastanza”, brano prodotto da Steve Tarta che segna l’inizio di un nuovo capitolo discografico. Il brano conquista al debutto diverse playlist editoriali di Spotify (New Music Friday, Generazione Z e Novità Pop) e Amazon Music e, in meno di un mese, sale sul podio dei suoi brani più ascoltati secondo solo ai due singoli presentati in tv. Ad aprile 2024 firma un contratto con ADA/Warner Music Italy ed è uno dei volti della campagna First di IKEA, inaugurata durante il Fuorisalone. Dal 2023, l’artista fa parte della Nazionale Cantanti Italiana.

