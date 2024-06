I BNKR44 faranno ballare questa estate con “Estate 08”

Share

I BNKR44 sono tornati e pubblicheranno il loro EP “44.SUMMER” venerdì 14 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il progetto include tre brani inediti, fra cui il primo singolo “ESTATE 80” che sbarcherà in contemporanea nelle radio italiane e farà ballare tutti durante quest’estate italiana.

Dopo aver dominato le classifiche questa primavera con il brano sanremese “Governo Punk” (certificato Oro) e la super-hit “Ma che idea” con Pino D’Angiò, singolo andato top5 nella classifica radio di EarOne e tra i brani più ascoltati sulle piattaforme streaming, Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo si preparano a bissare il successo dei precedenti singoli con “ESTATE 80”. Il brano è già candidato ad essere uno dei tormentoni di quest’anno: synth anni ’80 nostalgici e accattivanti e un riff di chitarra che interpola l’indimenticabile hit “Figli delle Stelle” di Alan Sorrenti che ha incantato innumerevoli generazioni. “ESTATE 80” è un viaggio di sola andata per evadere l’ordinario, un ballo sul giradischi, un amore che arriva fino alle stelle, durante l’estate più calda che c’è.

“ESTATE 80” è scritta e prodotta dai BNKR44 e co-prodotta da Fenoaltea.

Subito dopo Sanremo, la band si è imbarcata in un tour tutto sold-out nei principali club italiani. Nella data milanese all’Alcatraz del 9 aprile i ragazzi hanno chiamato sul palco, in qualità di ospiti, stelle della musica italiana come Tedua, Ariete, Pino D’Angiò, Night Skinny, Tredici Pietro, La Sad, Sethu, Mecna e Nerissima Serpe. I BNKR44, inoltre, sono stati scelti per aprire l’unica data italiana della band fenomeno del K-Pop, Stray Kids, il 12 luglio agli i-Days Milano Coca-Cola 2024, esibendosi davanti a oltre 65.000 spettatori.

Calendario di “I LOVE VILLANOVA SUMMER TOUR” (tutte le date sono disponibili su: https://bnkr44.com/):



10.07.2024 COLLEGNO (TORINO) – FLOWERS FESTIVAL (biglietti in vendita)

11.07.2024 SUONICA FESTIVAL (VE) (biglietti in vendita)

12.07.2024 I-DAYS MILANO COCA COLA 2024 – Apertura del concerto degli Stray Kids

18.07.2024 ROCK IN ROMA (biglietti in vendita)

19.07.2024 ARENZANO VILLA FIGLIOLI (biglietti in vendita)

26.07.2024 SUMMERSAD FEST (RN) (biglietti in vendita)

30.07.2024 MANIAGO – PARCO CENTA DEI CONTI (biglietti in vendita)

02.08.2024 PICCOLO PARCO URBANO BAGHERIA (biglietti in vendita)

19.09.2024 MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA (biglietti in vendita)

Comunicato Stampa: Alessandro Farnè