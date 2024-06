Ultimo riceve la targa SIAE per il testo “Alba”

Share

ULTIMO all’alba delle tre date completamente sold out a Roma il 22, 23 e 24 giugno del suo nuovo tour ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… ha ricevuto oggi allo Stadio Olimpico di Roma la targa Siae per il brano “Alba”, un riconoscimento allo straordinario valore autorale e artistico del cantautore.

Il Direttore Generale Matteo Fedeli ha consegnato questa mattina la targa che cristallizza il momento in cui l’idea creativa di “Alba” è diventata musica, un brano che restituisce a ognuno di noi il coraggio di camminare verso un nuovo giorno, fiduciosi di immaginarlo diverso da una realtà già scritta con storture e conflitti sociali:

“SIAE è orgogliosa di omaggiare ULTIMO per la potenza evocativa della sua musica e delle sue performance dal vivo, capaci di risvegliare le coscienze e infondere coraggio”.

Alba non è esattamente una canzone d’amore, ma un viaggio più introspettivo, “Una canzone che disegna una connessione con la parte più nascosta di ognuno di noi – aveva scritto il cantautore in un post su instagram – quella parte che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista dato il continuo ‘inquinamento’ che quotidianamente riceviamo dall’esterno.”

Proprio a questo brano ULTIMO ha deciso di riservare durante il suo live uno speciale momento di riflessione con una toccante interpretazione, un vero e proprio quadro, realistico e volutamente crudo, che alla lirica delicata contrappone immagini di guerra, a ricreare un clima quasi sospeso che riporta il pubblico alla realtà che quotidianamente vediamo da lontano: “t’immagini se tutto questo fosse la realtà”, che sul finale riavvolge il nastro sugli orrori e riporta la visione onirica di un mondo che torna alla normalità, alla pace, alla spensieratezza, esortando a immaginare uno scenario diverso da ciò che conosciamo.

Manca solo un giorno alle tre attesissime tappe romane del live ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…, partito con oltre 405.000 biglietti venduti – un dato che ha portato a oltre 1.650.000 il numero di biglietti venduti in carriera. Questa è la quarta estate consecutiva da protagonista indiscusso del live italiano per il cantautore romano che a soli 28 anni vanta 33 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, di cui 6 completamente sold out allo Stadio Olimpico in meno di un anno. ULTIMO è infatti atteso per un magico tris di serate da tutto esaurito a Roma sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 giugno, con una setlist che spazierà tra i grandi successi del cantautore dei record e le nuove hit dell’album fresco di certificazione Disco D’Oro ALTROVE, uscito lo scorso 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe.

Alle tre date romane seguirà un’unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina (sold out) e un concerto, già esaurito, il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, che vedrà calare il sipario su questo ennesimo tour de force per il grande popolo di ULTIMO.

ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA… è prodotto da Vivo Concerti.

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Per info: VIVO CONCERTI – www.vivoconcerti.com

Mail to: info@vivoconcerti.com – Tel: +39.02.30515020

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Goigest