“C, XOXO” il nuovo album di Camila Cabello

Camila Cabello ha pubblicato il suo nuovo album “C, XOXO”.

Il disco contiene delle collaborazioni d’eccezione: il rapper canadese Drake (in ben due tracce), Lil Nas X nel singolo già edito “HE KNOWS”, JT delle City Girls e Playboi Carti nella hit “I Luv It”.

Il nuovo album “C,XOXO” è stato scritto da Camila e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

L’album arriva anticipato dal lead single “Hot Uptown” in collaborazione con il rapper Drake, in tutte le radio italiane da venerdì 5 luglio e dai brani “I Luv It” con Playboi Carti, “HE KNOWS” con Lil Nas X e “Chanel N.5”.

L’album rappresenta un’evoluzione della cantautrice, sfidando i generi e sperimentando, a livello creativo, in fatto di sonorità e dal punto di vista visivo. In una recente intervista concessa a Billboard, Camila ha così spiegato il nuovo progetto e la sua nuova immagine: “La voce che ho trovato con questo mio nuovo album ha questa vibe da grande baddie. Questa nuova prospettiva include anche prendermi dei rischi, fregarmene e fare quel che voglio. Credo che essere bionda mi abbia permesso di rimanere fedele a questo sentimento. Riguardo ai miei capelli, mi sono chiesta: ‘Come faccio a dire alla gente, visivamente, che questa è la mia nuova Era?’. A volte c’è bisogno della fisicità per far capire: ‘Oh, questa è una cosa nuova, un nuovo personaggio’”.

L’album è stato realizzato quasi interamente a Miami ed è una vera e propria ‘lettera d’amore’ a questa città: “Ho osservato la città con un binocolo e un’attenzione estrema. Dal punto di vista sonoro, sembra un’opera d’arte di Miami“, ha raccontato la Cabello.

Sulla collaborazione con Drake,ultimata alle Isole Turks e Caicos alle Bahamas, ha poi dichiarato: “Ho fatto sentire lui il disco quando ero abbastanza sicura del progetto e gli è piaciuto molto. Ha avuto l’idea di una canzone intitolata ‘Hot Uptown’, e il suono mi ha subito riportato in città, a Miami”.

“C, XOXO” – Tracklist:

01 I Luv It (feat. Playboi Carti)

02 Chanel No. 5

03 Pink XOXO

04 He Knows (feat. Lil Nas X)

05 Twentysomethings

06 Dade County Dreamin (feat. JT and Yung Miami)

07 Koshi XOXO

08 Hot Uptown (feat. Drake)

09 Uuugly (feat. Drake)

10 Dream-Girls

11 305TILIDIE

12 B.O.A.T.

13 Pretty When I Cry

14 June Gloom

Nata a Cuba e cresciuta a Miami, Camila è una delle popstar di maggior successo della sua generazione. Basti pensare a hit come “Havana” o “Señorita” che hanno generato ciascuna oltre 2 miliardi di stream solo su Spotify. Solo in Italia ha ottenuto 15 dischi Platino e 5 dischi Oro con la sua musica. Le sue canzoni sono segnate da un inguaribile romanticismo. Dopo due album come membro della girlband Fifth Harmony, nel 2017 esce il suo album di debutto “Camila” e nel 2018 sul palco dei Grammy Awards diventa la prima artista latina ad aprire la cerimonia con la sua hit “Havana”, al fianco di Ricky Martin e J Balvin. Nel giugno del 2019 la sua hit “Señorita” con Shawn Mendes raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo e fa da apripista al suo secondo disco “Romance”. A metà del 2021 pubblica il singolo “Don’t Go Yet”, tra i brani più trasmessi dalle radio italiane in quell’anno ed è poi la volta della mega hit “Bam Bam” con Ed Sheeran, singolo apripista del suo terzo album “Familia”.

A gennaio 2024 Camila ha fatto la sua apparizione al Sundance Film Festival nello Utah per festeggiare l’uscita del biopic Rob Peace, in cui recita al fianco di Mary J. Blige e Chiwetel Ejiofor.

Comunicato Stampa: Alessandro Farnè