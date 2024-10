“Please, feel free to share” in scena al Teatro Belli di Roma

Dal 7 al 9 ottobre debutta al Teatro Belli nell’ambito di TREND nuove frontiere della scena britannica – XXIII edizione, PLEASE, FEEL FREE TO SHARE di Rachel Causer con Martina Gatto e la regia di Dafne Rubini.

Alex, consulente web e social media, ha sviluppato una dipendenza per le bugie. Foto photoshoppate, personal branding aggressivo, l’ebbrezza dei like. Poi il padre muore. Il lavoro la costringe ad andare in un gruppo di supporto per il lutto e… all’improvviso il palcoscenico non è più un social, ma la realtà. E’ la situazione ideale per dare una nuova vita all’immagine di sé e non se la fa sfuggire – lo show ha inizio.

Man mano che la sua storia – o le sue storie – ci vengono propinate le sue bugie le si sfaldano davanti. Alex dovrà confrontarsi con ciò che si cela sotto la scintillante superficie: delle relazioni dolorose, un passato e le sue conseguenze, le cicatrici oltre i like.

Note di regia

Con la stessa rapidità in cui si svolge la menzogna di uno spettacolo, così si sfalda.

L’universo di Alex è continua proiezione di specchi, di alter ego, di impalcature che sostengono e proteggono le sue ombre. Le sedie sono posizionate, l’oratore è esperto e la luce è a favore. Il cerchio diventa il luogo in cui mostrarsi mano a mano, fin dove si è pronti, anche se non fino a fondo. La facciata di Alex è destinata a scomporsi, perchè è vero che le persone non cambiano… ma forse è vero anche che ciò dipende da quanto saldamente sono ancorate alle loro stesse menzogne.

