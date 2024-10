L’incredibile storia dei Coldplay in tutte le librerie e store online

Share

Coldplay rEvolution e il segreto della musica eterna. The Biography of Dreamers(EPC Editore), disponibile su Amazon e nelle migliori librerie e store online, è l’emozionante e inedita biografia che esplora la straordinaria carriera della band. Questa opera unica si distingue per la sua capacità di connettere la narrazione biografica a una dimensione parallela, in cui le “lune” di Moon Music diventano simboli potenti di evoluzione artistica e spirituale.

L’album, il cui titolo completo è Music of the Spheres Vol. II: Moon Music, è il decimo lavoro in studio dei Coldplay e verrà pubblicato il 4 ottobre 2024 per Parlophone nel Regno Unito e Atlantic Records negli Stati Uniti. Attesissimo dai fan di tutto il mondo, è il sequel di From Earth with Love (2021) nel loro progetto Music of the Spheres, su cui si basa il libro di Adrien Viglierchio.

Dalla sua uscita, in occasione delle date italiane del tour, Coldplay rEvolution ha scalato rapidamente le classifiche di vendita, diventando uno dei libri più venduti e più regalati dell’estate 2024. Fin dalla prevendita, ha conquistato posizioni di rilievo su Amazon, mantenendo una presenza stabile nelle prime posizioni delle categorie Pop e Rock. Grazie a recensioni straordinarie e al passaparola dei fan, questo libro è diventato un must-have per ogni amante della musica e un riferimento imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo del gruppo rock britannico che ha conquistato il mondo. Di seguito alcune opinioni dei lettori:

“Una biografia incastonata con una storia fantasy veramente speciale che spazia tra multiverso e metaverso per connettersi con la spiritualità”

“La Bibbia dei Coldplayers”

“Un libro arricchito da una ricca galleria fotografica che cattura i momenti in cui fortunati “coldplayer” vengono chiamati sul palco per cantare insieme a Chris Martin. Questa sezione rende il libro non solo un tesoro per i fan accaniti, ma anche un’opportunità per chi ancora non ha avuto modo di conoscere appieno la band, stimolando la curiosità di nuove generazioni di ascoltatori”

“Meraviglioso da leggere”

Il libro è lavoro aggiornato nei contenuti e nelle interviste riportate, ma anche nei numeri e nei dati ricercati, soprattutto nell’enciclopedico finale che è quanto di più dettagliato possibile ad oggi, visti gli innumerevoli errori riportati sul web o sulle altre poche scritture relative alla band.

L’originalità di questo volume risiede nel modo in cui l’autore ha scelto di raccontare le vicende, utilizzando la lingua dei Coldplay e riportando tra le pagine la fantasia che questi ricercano e suscitano attraverso le loro creazioni. Il protagonista della storia, infatti, è Endy Moon, un personaggio inventato che si interfaccerà con il pupazzo-alieno Angel Moon, cantante della band Weirdos. Endy Moon, con il suo epico viaggio, ricco di colpi di scena e rivelazioni, accompagnerà il lettore, capitolo dopo capitolo, alla scoperta dell’universo dei Coldplay, partendo dai loro esordi, passando attraverso il racconto dettagliato di tutti i loro dischi, dei loro tour ricchi di aneddoti inediti, fino ad arrivare al loro ultimo tour mondiale, Music of the Spheres.

Una sezione chiave del libro è quella dedicata ai fan di tutto il mondo, intervistati durante i concerti, arricchita da un fascicolo fotografico che immortala i coldplayer più fortunati chiamati sul palco a cantare al fianco di Chris Martin.

Coldplay rEvolution è più di una biografia: è un viaggio sensoriale che trasporta il lettore in un mondo di musica, sogni e crescita personale, in perfetta armonia con l’universo evocato dai Coldplay.

Adrien Viglierchio

Nano a Savona l’8 ottobre 1975, ha trascorso oltre 30 anni coltivando le molteplici sfaccettature della sua esistenza.

Con la mano destra, si distingue come Docente Naturopata specializzato in tecniche Olistiche, Ayurveda e Massoterapia, mentre con la sinistra si coprire come cantautore, scrittore, critico musicale e web-journalist.

Gli studi di pianoforte, canto jazz, lirico e musical lo portano a pubblicare nel 2012 l’album Etno-pop Il Dodicesimo Pianeta e, unendo le sue mani, a specializzarsi il Musicoterapia.

In qualità di Capo Redattore del Magazine di Musica e Cultura FareMusic.it è corrispondente nelle sale stampa dei maggiori eventi musicali quali Festival di Sanremo ed Eurovision Song Contest.

Conosciuto anche come Masso-Giornalista dai suoi pazienti e lettori, che hanno sperimentato sia la sua abilità nel massaggio che le sue competenze nel campo giornalistico, Adrien incarna l’unione perfetta tra l’arte del tocco e quella della parola.

