Luigi Tenco autore di colonne sonore: dibattito con Michele Piacentini

Su Luigi Tenco, il cantautore italiano per antonomasia, ormai si conoscono tanti dettagli della sua vita. Ma forse sono ancora pochi dato che ogni volta, grazie agli appassionati della storia del nostro Paese, se ne scoprono tanti altri e davvero interessanti.

In questo caso il merito va alla famiglia Tenco e al portavoce Michele Piacentini che da alcuni anni stanno mettendo a disposizione della storia e del pubblico le tante informazioni su Luigi Tenco. Infatti, sabato 26 ottobre 2024, presso la Biblioteca Comunale di Fonte Nuova (Roma), si scoprirà un Tenco diverso, un Tenco autore di colonne sonore!

Michele Piacentini, oltre ad essere il rappresentante a tutti gli effetti della famiglia Tenco, è anche l’autore della biografia “Luigi Tenco” (2017). Grazie alla sua passione per la storia in generale ed in particolare per la musica, sta riportando alla luce tante informazioni che nel corso degli anni sono stati dimenticate. Tra queste vi è quel mondo di canzoni che Luigi Tenco aveva scritto per essere inserite negli sceneggiati (più o meno le attuali serie-tv) e nei film-cinema. Anche di ciò si parlerà nell’incontro musicale di sabato 26 ottobre.

Ad accompagnarlo ci sarà la giovane cantante Carolina, voce dello spettacolo ufficiale “Luigi Tenco, canto mentre mi rado”, che come sempre delizierà il pubblico con le sue affascinanti interpretazioni. Giustamente Tenco non va soltanto raccontato, ma anche cantato. E non è un caso se Piacentini abbia scelto Carolina per portare avanti uno spettacolo di successo e al secondo anno di tournée.

A loro due si uniranno alcuni artisti che, con interventi a sorpresa, renderanno più completo il racconto della vita di Luigi Tenco. Tra loro si cita Alberto Menenti, supervisore musicale del “Canto mentre mi rado – Tour” e profondo conoscitore della canzone non solo italiana, che farà sorridere il pubblico con un brano divertente di Tenco. Si parlerà di Luigi bambino, delle sue origini musicali con il rock ‘ roll, delle sue canzoni d’amore molte delle quali ironiche, delle sue melodie intramontabili che tutti noi conosciamo ed ovviamente dei suoi brani come colonne sonore per sceneggiati e film. Tanti di questi brani, come anticipato, verranno interpretati dalla bella Carolina.

Tutto ciò, in attesa dell’apertura della Mostra Permanente dei Cantautori, è stato voluto dal Comune di Fonte Nuova, dalla Pro Loco di Fonte Nuova e dalla Biblioteca Comunale di Fonte Nuova.

Quindi non perdete l’importante appuntamento ufficiale su Luigi Tenco che si svolgerà alle ore 21 di sabato 26 ottobre 2024 nella Biblioteca Comunale di Fonte Nuova in Via Macchiavelli n° 1 (ingresso libero fino a esaurimento posti).

