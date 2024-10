“Maledetta Primavera” arriva il remix di A-Clark e Vinny

Share

Il duo siciliano, ormai da mesi specialista nel rivedere in chiave afro house successi della tradizione musicale italiana lo ha fatto di nuovo! Reduci dal fortunatissimo remake de gli “Ostacoli del Cuore” Alessandro Caruso in arte A-Clark e Vincenzo Lo Nardo in arte Vinny ci propongono un remix di una pietra miliare della storia della musica italiana: Maledetta Primavera.



Il brano del 1981, portato al successo da Loretta Goggi nel festival di Sanremo di quell’anno, è uno dei brani più amati del repertorio dell’artista romana ed è un successo senza tempo. Chi produce musica sa quanto sia difficile rimettere le mani su brani così iconici, ma i due producer hanno la stoffa e poi, come sempre succede, è il pubblico ad essere sovrano: A-Clark & Vinny pubblicano uno stralcio della loro versione su TikTok ed è subito fermento, condivisioni e feedback entusiastici, in una parola: Viralità. Il brano in poche settimane inizia a fare capolino nei dj set estivi. Funziona!

Time records e Warner Music Italy si accorgono ben presto del fenomeno e lavorano insieme per rendere la versione di A-Clark & Vinny un remix ufficiale di “Maledetta Primavera”. Loretta Goggi è con loro, dà il suo assenso. Le sonorità afro house di A-clark & VInny sono il “vestito” più adatto per rinverdire i fasti di “Maledetta Primavera”, è stata la scelta giusta per altri brani “classici” del repertorio italiano recentemente e “Maledetta Primavera” ha tutte le carte in regola per essere il prossimo successo in questa chiave!

Comunicato Stampa: Mark Imbruglia