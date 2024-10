Chiello pieno di nostalgia torna con “Ho sbagliato ancora”

Share

Piccole incomprensioni, rimpianti e ricordi dolceamari. La consapevolezza che amare significa accettare l’altra persona per ciò che è, senza volerla cambiare a tutti i costi.



Chiello torna a emozionarci con “Ho sbagliato ancora” (Island Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo fuori ovunque da venerdì 1 novembre. Accompagnato dall’inconfondibile produzione di MACE, l’artista ci canta il dolore per la fine di un amore che non può essere dimenticato.

Un racconto intriso di nostalgia, in cui il desiderio di tornare indietro e di recuperare ciò che è stato si intreccia con i ricordi dei momenti più semplici, come andare al mare, anche senza soldi, trascorrendo le notti a parlare fino all’alba.

La traccia è stata anticipata quest’estate dal singolo “Stanza 107” (https://island.lnk.to/stanza107; https://www.youtube.com/watch?v=bcQhVirGna4; Island Records/Universal Music Italia), in cui si rifletteva su errori e delusioni, esprimendo una rabbia intensa ma contenuta, quasi prigioniera di se stessa, ma in grado di percepire la bellezza del mondo esterno eppure incapace di toccarla. Con “Limone” (https://island.lnk.to/limone; https://www.youtube.com/watch?v=5z_s4_-JMtQ), invece, ci aveva cantato di quando la distanza emotiva che si viene a creare tra due persone è peggio dell’assenza fisica. Un vuoto logorante tanto quanto l’incapacità di trovare una soluzione unito alla decisione di soffocare le proprie emozioni, quasi come se si volesse punire l’altra persona, ma si finisce per punire soltanto se stessi.

Chiello, classe ‘99, è nato a Venosa, piccola località in provincia di Potenza. Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite raggiungendo traguardi significativi come il disco di platino certificato da FIMI/GfK Italia per l’album d’esordio “FSK Trapshit” e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album “Padre, figlio e spirito” (oro). A seguito dello scioglimento del gruppo, si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con artisti e produttori affermati in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (platino) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album “Oceano Paradiso” certificato oro a pochi mesi dall’uscita. Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Award dall’Arena di Verona. A ottobre pubblica il singolo “Cuore tra le stelle”. Il 2023 di Chiello inizia a marzo con il singolo “Milano Dannata” che anticipa il suo secondo album “Mela Marcia”, che porta live in due speciali eventi a Milano e Roma nel mese di novembre. Le ultime collaborazioni lo vedono con Mahmood nella traccia “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Ad aprile 2024 esce il brano “Limone” e a luglio con il suo ultimo singolo “Stanza 107”.

