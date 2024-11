La chiave moderna del Natale nell’album di Antonino

Share

Torna puntuale come ogni anno l’appuntamento con i grandi classici di Natale.

Natale & Musica: un binomio imprescindibile che evidenzia parte del nostro humus culturale: la musica è un elemento essenziale per rendere più solenne un evento e più grandiosa una qualunque festa. A dimostrazione di questo assioma la musica è stata sempre un componente importante durante le festività natalizie.

Anche i canti di Natale ovviamente sono cambiati e sonorità e testi si sono fusi con le nuove tendenze moderne dell’era tecnologica facendo avvicinare alle xmas songs le nuove generazioni.

E quale strategia migliore se non coinvolgere un artista come Antonino amato da un pubblico sempre più trasversale.

Brani senza tempo, rivestiti con nuovi arrangiamenti, che suscitano sempre una grande commozione in chi li ascolta. Due ore di spettacolo, accompagnato dalla sua storica band: Marco Bozzo alle chitarre, Aurora Corcio al basso, Giulio Farigliosi alle tastiere, Francesco Lattorre alla batteria.

“I grandi classici del Natale hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Nel 2020 ho realizzato un piccolo grande sogno, ho prodotto e pubblicato “Christmas” il mio Album Natalizio presentandolo al Concerto di Natale in Vaticano, fu un’emozione indescrivibile. Quest’anno torna puntuale il mio appuntamento con le canzoni amate da tutte le generazioni in una veste inedita, un concerto a lume di candela.

“Hallelujah” sarà un viaggio emozionante e non vedo l’ora di abbracciarvi tutti con queste note”

ANTONINO

Un progetto altamente innovativo anche per la scelta delle location inclusive e suggestive, che verranno tuttavia impreziosite da oltre 1000 candele ecosostenibili, una scelta consapevole che rispecchia un impegno nei confronti dell’ambiente. Le candele sono realizzate con materiali naturali e processi produttivi a basso impatto, offrono un’alternativa ecologica alle candele tradizionali e contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di proporre attraverso un concerto inedito, mediante un linguaggio artistico e musicale, uno dei principi della convivenza pacifica e civica: il rispetto e la valorizzazione delle diversità di ciascuna persona e permettere una modernizzazione dei pezzi natalizi.

S’intende offrire ad un pubblico variegato di cittadini, un’emozione artistica da cui nasce, in un clima di armonie e di serenità, l’esibizione artistico/culturale.

Bio Antonino

Antonino si avvicina al mondo della musica da molto giovane e, appurate le sue doti canore (maturate da autodidatta), comincia a partecipare a diversi concorsi. Con grande impegno entra nell’accademia di Amici di Maria De Filippi, nella sezione “Canto”. Nel corso dello show appare tra i favoriti e alla fine del percorso riesce non solo a vincere il programma a furor di popolo ma anche il “Premio della Critica Giornalistica”.

Vincitore dei due premi Internazionali più prestigiosi “Golden Stag” e “International Contest of Cesme” rappresentando l’Italia.Vincitore del “Premio Lucio Battisti” come miglior cantautore emergente.Vincitore del “Premio Mia Martini” come migliore interprete.



Ha all’attivo 5 album in studio firmati dalle più grandi major italiane collaborando con nomi di spicco del panorama italiano che vanno da Mogol a Dario Faini a Emma Marrone. Numerose e amatissime anche le sue partecipazioni a programmi televisivi come BakeOff Celebrity Edition (vincitore in coppia con Emma Marrone) fino ad arrivare all’ultima esperienza del 2022 dove ha trionfato nel seguitissimo show di Rai1 condotto da Carlo Conti “Tale e quale Show” distinguendosi tra tutti per la sua eclettica voce. Pubblica il 13 Gennaio 2023 il singolo “Comunque sia” scritto da Giovanni Caccamo, una power ballad che Antonino sente particolarmente sua e che ha fortemente voluto come apripista della sua nuova produzione discografica.



La sua ultima hit “Roma d’estate” ha fatto da colonna sonora all’inarrestabile tour 2024 che l’ha visto protagonista in lungo e largo per la penisola.

