Arriva in tutte le librerie “Barbie.Fashion Icon”

Un innovativo paperscape book per adulti esplora l’evoluzione di una delle bambole più famose e influenti di tutti i tempi, passando in rassegna i suoi outfit più famosi ed analizzandone i legami con la moda, la cultura pop e con i più disparati fenomeni sociali: arriva in libreria “Barbie. Fashion Icon”, il nuovo libro con le illustrazioni di Alessandra Scandella, edito da 24 ORE Cultura

Introdotta sul mercato da Mattel il 9 marzo del 1959, Barbara Millicent Roberts – nota più semplicemente con il nome Barbie – è senz’altro uno dei giocattoli più iconici e longevi della storia e per oltre 65 anni ha saputo divertire e ispirare una generazione dopo l’altra. Ideata dalla designer Ruth Hadler, Teen-age Fashion Model Barbie era radicalmente diversa dalle bambole alle quali si era abituati in quel periodo, contrapponendosi a paffute bambine vittoriane, Barbie si presentava infatti con le fattezze di una donna adulta, facendo dello stile e della moda il suo punto di forza. Una delle caratteristiche che hanno reso immortale la figura di Barbie nell’immaginario collettivo è stata poi la sua capacità di trasformarsi e adattarsi ai differenti periodi storici, in un ciclo di rinnovamento che negli anni ha sempre saputo rispecchiare i cambiamenti culturali della nostra società, rappresentando diversi stili di vita, professioni e culture.

Grazie anche alle splendide illustrazioni di Alessandra Scandella, i continui mutamenti della bambola più famosa di sempre si riflettono a pieno all’interno di questo activity book, che ne esplora la complessità attraverso uno dei suoi elementi distintivi: gli outfit. In un viaggio attraverso i decenni, “Barbie Fashion Icon” presenta al lettore un’ampia selezione degli abiti più celebri e significativi indossati da Barbie: a partire dal primissimo costume da bagno a righe, all’outfit Black Magic ispirato ad Audrey Hepburn, passando per gli outfit texani degli anni ’80, fino al sontuoso abito con accessori e make-up disegnato quest’anno per il suo 65° anniversario.

Grazie al suo innovativo formato paperscape, questo volume – insieme ai quarantasette abiti che analizza nella loro dimensione estetica e storica – si trasforma per tutti gli appassionati in un vero e proprio oggetto da collezionare, custodire ed esporre.

