Al Teatro Biblioteca Quarticciolo le finali dei Premi Tuttoteatro.com 

Entra nella fase finale la kermesse dei Premi Tuttoteatro.com 2024 al Teatro Biblioteca Quarticciolo, che dal 4 all’8 dicembre si snoderà lungo un percorso di accompagnamento della creatività contemporanea nell’incontro con il pubblico. Cinque giornate di spettacoli, proiezioni, laboratori, dibattiti, mostre per sollecitare il dialogo tra artisti e spettatori, recuperando il tempo per la conoscenza reciproca. Un programma aperto anche alle persone sorde e ipoudenti, attraverso sovratitoli e traduzione Lis.

Accanto alle sette nuove opere in concorso per la XVIII edizione del “Dante Cappelletti”, il tradizionale appuntamento autunnale di Tuttoteatro.com accresce quest’anno l’ospitalità di artisti e spettacoli usciti da questo premio dedicato allo studioso e critico teatrale scomparso nel 1996. Scelti per la chiarezza dei linguaggi e le tematiche indagate. E propone inoltre le sue nuove produzioni, sempre nel segno del sostegno a realtà giovani e ancora ai margini del sistema teatrale italiano.

Ideati e diretti da Mariateresa Surianello e promossi da Roma Capitale, i Premi dal 2004 costituiscono un articolato osservatorio sulle arti sceniche e uno strumento di promozione anche attraverso l’utilizzo del linguaggio audiovisivo con il Miglior Teaser. Un luogo di riferimento per la comunità teatrale in cui si compiono scelte e si riconoscono percorsi virtuosi con l’assegnazione del “Renato Nicolini” per l’innovazione delle politiche culturali, quest’anno a Claudio Longhi direttore del Piccolo Teatro di Milano.

Si inizia mercoledì 4 dicembre con la proiezione del docufilm Fort Apache scritto da Valentina Esposito e diretto da Ilaria Galanti e Simone Spampinato, centrato sulla descrizione dell’omonima Compagnia, dei processi creativi, del passaggio dal Carcere ai palcoscenici liberi. A seguire l’incontro con Valentina Esposito su Teatro sociale, inclusione, sostenibilità e i protagonisti del film, condotto da Mariateresa Surianello.

Giovedì 5 dicembre dalle ore 17.00 si terrà l’incontro-dibattito Circuitazioni interrotte. Quale distribuzione per lo spettacolo dal vivo?, un dialogo tra Elena Lamberti e Mariateresa Surianello a partire dal libro La distribuzione degli spettacoli dal vivo, edito da Titivillus (2024), in cui la stessa Lamberti ha posto una delle questioni più problematiche del sistema teatrale italiano per la carenza di figure professionali curatoriali. Intervengono, tra gli altri, Dario Aggioli, Giorgio Andriani, Isabella Di Cola, Carlotta Garlanda, Tiziano Panici, Antonino Pirillo, Andrea Pocosgnich. Alle 21.00 debutta la nuova produzione di Tuttoteatro.com, Amore cointestato di Enoch Marrella, uno spettacolo redpillato e multimediale per raccontare l’insolubile storia d’amore tra un intellettuale di origini benestanti, che nella vita non guadagna nulla, e una ragazza di estrema periferia, che dalla vita ha tutto da guadagnare.

Venerdì 6 dicembre dalle ore 15.00 verranno presentati al pubblico e alla giuria (presieduta da Grazia Maria Ballerini e composta da Massimo Marino, Elisabetta Reale, Andrea Pocosgnich, Attilio Scarpellini e Mariateresa Surianello) i primi due studi scenici finalisti della XVIII edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti, Non taccio, per amore di Simone Faloppa e Oikos/Sono di Silvia Mai. Fuori concorso alle 21.30 andrà in scena Per piacere di Annalisa Limardi, una formula che impariamo dall’infanzia, che ripetiamo così come ci è stato insegnato, per educazione. Ma di quale piacere parliamo? E il piacere di chi? Cosa significa piacere e perché ne abbiamo tanto bisogno?

Sabato 7 dicembre dalle ore 15.00 spazio ad altri tre studi scenici finalisti del “Cappelletti” Non è uno sport acquatico di Daniele Parisi; MST di exvUoto teatro-Mattia Favaro; Ghost Track di Daniele Turconi.

Domenica 8 dicembre dalleore 15.00 andranno in scena gli ultimi due studi finalisti del Cappelletti”, Lettere dall’aldilà di Yuri Casagrande Conti e Overdose di Sathya Nardelli e Nicholas Turba e alle ore 21.00 lo spettacolo Quello che non c’è di Giulia Scotti, progetto di spettacolo vincitore della XVII edizione, 2023, che racconta un pezzo di storia della sua famiglia: “Della storia di mia zia nessuno ha mai detto niente a me e a mio fratello, quello che sapevamo era che mio padre aveva tre sorelle e che adesso noi abbiamo due zie e che pertanto una delle tre non era più viva, Daniela” – annota Giulia Scotti.

Alle 22.00 la proiezione dei tre teaser video finalisti per il “Miglior Teaser”, selezionati dalla giuria (composta da Federico Betta, Chiara Lagani, Claudio Morici, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo), Threshold of Kindness di Conferenza Balaam, RMX di Pietro Angelini, Edopo di Cromo collettivo artistico.

Extra programma “Culture in movimento”, Tuttoteatro.com propone, con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, due sue nuove produzioni Pelle ~2 di Elisabetta Mancini, in scena con Massimiliano De Rossi, in cui due personaggi si affrontano nel gioco della vita e squarciano con ironia il buio delle loro esistenze (il 6 dicembre alle 21.00), e Risonanze di Carlotta Assisi e Ramona Genna, dedicato a una Eleonora Duse meno nota al grande pubblico, attuale e densa. Lo sguardo della donna che racconta la sua lotta, la sua forza e la sua fragilità, nel centenario della morte (il 6 dicembre alle 22.00).

E ancora, il 7 dicembre, Tuttoteatro.com presenta alle 21.00 lo spettacolo No di Annalisa Limardi, premiato dalla giuria popolare del Cappelletti 2023, un lavoro di confine tra parola e movimento in cui “si esprime ciò che troppo spesso si vorrebbe dire e non lo si dice, forse per vergogna, per paura, per incoscienza o per ingenuità”. Mentre, alle 21.30 torna ospite dei Premi B.e.a.t teatro, compagnia napoletana vincitrice del Cappelletti 2019, proprio con La Vacca di Elvira Buonocore e la regia di Gennaro Maresca, in scena accanto a Vincenzo Antonucci e Anna De Stefano per parlare di desiderio e la sua fragile, radicale esistenza, fuori dalle logiche del benessere e del potere.

L’8 dicembre la lunga kermesse si chiuderà con le attese premiazioni del “Cappelletti”, “Miglior Teaser” e la partecipazione di Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, vincitore dell’XI edizione del Premio che Tuttoteatro.com dedica a Renato Nicolini.

Dal 5 all’8 dicembre saranno allestite le mostre Una memoria per immagini 2004-2023 di Michele Tomaiuoli e AA.VV. e I manifesti/locandine di Massimo Staich.

Nei giorni 6, 7, 8 dicembre si terranno, inoltre, i laboratori di guida alla visione condotti da Gigi Borruso (info e iscrizioni su tuttoteatro.com).

Le premiazioni si svolgeranno con la traduzione simultanea in Lis e gli spettacoli saranno sovratitolati per le persone sorde e ipoudenti.

ll progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Media partner: fattiditeatro.

PROGRAMMA

mercoledì 4 dicembre

ore 21.00

proiezione docufilm

˃ Fort Apache di Ilaria Galanti, Simone Spampinato

a seguire incontro con Valentina Esposito su Teatro sociale, inclusione, sostenibilità

giovedì 5 dicembre

ore 17.00

incontro dibattito

˃ Circuitazioni interrotte. Quale distribuzione per lo spettacolo dal vivo? con Elena Lamberti

ore 21.00

spettacolo sovratitolato fuori concorso*

˃ Amore cointestato – La corazza emotiva – primo movimento di Enoch Marrella

con Enoch Marrella, Giulia Salvarani, prodotto da Tuttoteatro.com con il contributo della Regione Lazio – Spettacolo dal Vivo

venerdì 6 dicembre

dalle ore 15.00

Finalisti Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti XVIII edizione

i sette studi scenici finalisti selezionati dalla giuria, presieduta da Grazia Maria Ballerini e composta da Massimo Marino, Elisabetta Reale, Andrea Pocosgnich, Attilio Scarpellini e Mariateresa Surianello

studi scenici sovratitolati

˃ Non taccio, per amore di Simone Faloppa – Milano

˃ Oikos/Sono di Silvia Mai – Torino

ore 21.00 studio fuori concorso*

Pelle ~2 di e con Elisabetta Mancini e Massimiliano De Rossi, produzione Tuttoteatro.com

ore 21.30 studio sovratitolato fuori concorso

˃ Per piacere di e con Annalisa Limardi

ore 22.00 studio sovratitolato fuori concorso*

Risonanze di e con Carlotta Assisi e Ramona Genna

produzione Tuttoteatro.com

sabato 7 dicembre

dalle ore 15.00

Finalisti Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti XVIII edizione

studi scenici sovratitolati

˃ Non è uno sport acquatico di Daniele Parisi – Roma

˃ MS di MST/exvUoto teatro – Mattia Favaro – Vicenza

˃ Ghost Track di Daniele Turconi – Milano

ore 21.00 spettacolo fuori concorso*

No di e con Annalisa Limardi

vincitore giuria popolare XVII edizione del Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2023

ore 21.30 spettacolo fuori concorso*

La Vacca

di Elvira Buonocore, regia Gennaro Maresca, con Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Gennaro Maresca, produzione B.e.a.t. teatro, co-produzione Nuovo Teatro Sanità

vincitore della XIII edizione del Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2019

domenica 8 dicembre

dalle ore 15.00

Finalisti Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti XVIII edizione

studi scenici sovratitolati

˃ Lettere dall’aldilà di Yuri Casagrande Conti – Roma

˃ Overdose di Sathya Nardelli/Nicholas Turba – Milano

ore 21.00

spettacolo sovratitolato fuori concorso

˃ Quello che non c’è di e con Giulia Scotti

coproduzione Index, Tuttoteatro.com

vincitore XVII edizione Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2023

a seguire

Finalisti Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser VI edizione

Proiezione dei tre video finalisti in ordine di protocollo, selezionati dalla giuria composta da Federico Betta, Chiara Lagani, Claudio Morici, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo



˃ Threshold of Kindness di Conferenza Balaam

˃ RMX di Pietro Angelini

˃ Edopo di Cromo collettivo artistico

Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini

˃ incontro tradotto in Lis con Claudio Longhi vincitore dell’XI edizione



Premiazioni

6, 7, 8 dicembre

Laboratori di guida alla visione condotti da Gigi Borruso – info e iscrizioni:

Laboratorio di guida alla visione per giovani e studenti dal 6 all’8 dicembre 2024 – aperte le iscrizioni – Tuttoteatro.com

Laboratorio di accompagnamento alla visione per dar vita alla giuria popolare del Premio “Cappelletti” 2024 – Aperte le iscrizioni – Tuttoteatro.com

nel foyer

˃ Una memoria per immagini 2004-2023 di Michele Tomaiuoli e AA.VV.

˃ I manifesti/locandine di Massimo Staich

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

*Per gli spettacoli a pagamento

biglietto 15 euro / ridotto 8, 10, 12 euro

Teatro Biblioteca Quarticciolo_ Via Ostuni 8, Roma

Come arrivare:

– Tram14. Bus: 450 e 45;1; Metro B (Ponte Mammolo)+ bus 508

– Piste ciclabili Via Prenestina e Viale Palmiro Togliatti

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci