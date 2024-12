Continua la rassegna artistica “Sguardi Metropolitani” a Roma

Share

Sguardi Metropolitani a cura di TWAIN Centro Produzione Danza è una rassegna culturale, con la direzione artistica di Loredana Parrella, prevista nel quartiere Montesacro di Roma (Municipio III) presso Piazza Sempione, i locali del Municipio in Piazza Sempionee le sedi dell’IC Bruno Munari fino al 20 dicembre 2024. Il ricco programma di eventi, principalmente gratuiti, propone spettacoli di danza urbana, teatro e circo per tutte le età, incontri con il pubblico, un laboratorio per bambini, un laboratorio per tutti, interviste ai cittadini e una residenza artistica urbana per le vie del quartiere.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con LEA e SIAE. Il progetto è inoltre realizzato con il patrocinio del Municipio Roma III Montesacro.

In Piazza Sempione sabato 14 dicembre alle ore 16:00 appuntamento per un pomeriggio dedicato a tutta la famiglia con lo spettacolo di danza e teatro “Little Something_nel metrò di Parigi” di Loredana Parrella e il duo circense Cinquepalle/Svenka in “Asganauei”. Domenica 15 dicembre alle ore 11:30 una mattina dal sapore orientale con i tamburi giapponesi dello spettacolo “Taiko no koe” della compagnia Kigaidaiko, che accompagneranno anche i danzatori di “Frammenti” coreografia di Loredana Parrella.

Al termine di ogni spettacolo si terrà un incontro con il pubblico per approfondire i temi affrontati, rispondere alle curiosità dei più piccoli, e favorire il senso comunitario dell’evento in piazza che raccoglie la cittadinanza.

Per i bambini domenica 14 dicembre dalle ore 11:00 sarà presente in Piazza Sempione Inva Aliaj per creare divertenti e originali personaggi con il “Truccabimbi”.

Fino al 20 dicembre Sguardi Metropolitani realizzerà presso le sedi dell’IC Bruno Munari quattro appuntamenti del laboratorio dedicato ai bambini “Seconda Stella a destra” a cura di Nogu Teatro e la compagnia EgriBiancoDanza.

Da sottolineare i progetti che raccontano il territorio e che sono stati pensati appositamente per il quartiere Montesacro, come il laboratorio “Paesaggi_storie di quartiere” in cui Piero Cherici condurrà i cittadini in un viaggio in cui intrecciare la propria storia con le altre e ognuna con le parole, il corpo, i suoni, i colori; “Tout contre” una residenza artistica della compagnia internazionale Dissidance che si svolgerà tra le strade del Municipio rendendo protagonisti gli abitanti e i loro racconti; “Storie di Quartiere” in cui ad essere messo al centro sarà il pubblico della rassegna intervistato dagli operatori di Nogu Teatro dopo gli spettacoli o per strada.

Sguardi Metropolitani è una rassegna che crea un’interconnessione tra cultura, spettacolo e comunità. La programmazione è pensata per stimolare la fruizione dell’arte affinché si ritrovi un’abitudine ed una curiosità verso l’evento artistico. L’iniziativa propone spettacoli ed attività d’impronta sociale, multiculturale, dal carattere innovativo ed inclusivo, con funzione educativa oltre che di intrattenimento. Un evento di riqualificazione dei luoghi della quotidianità e rigenerazione urbana, che promuove lo sviluppo della memoria collettiva e la valorizzazione del territorio attraverso una proposta dall’alto valore artistico.

È possibile raggiungere i luoghi degli eventi a piedi, in bicicletta, con mezzi collettivi e pubblici (linee Atac 38 63 90 338 351; Metro B1 Stazione Jonio e Conca D’Oro). I luoghi presentano zone di parcheggio nelle vicinanze e garantiscono l’accesso a persone con disabilità o ridotta mobilità. Evento plastic free.

INFO E PRENOTAZIONI:

(+39) 380 146 2962 (Whatsapp) | info@cietwain.com | cietwain.com

Prenotazione necessaria per il laboratorio “Paesaggi_storiediquartiere”

PIAZZA SEMPIONE 00141 Roma RM

MUNICIPIO III Piazza Sempione, 15 -00141 Roma RM

IC BRUNO MUNARI Via Angelo Mauri, 5 – Via Costantino Perazzi, 46 – Via Rina De Liguoro, 51 -00141 Roma RM

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci