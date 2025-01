Whitemary: al via il 17 gennaio il tour live band nei club

Share

Comincia venerdì 17 gennaio dal Locomotiv Club a Bologna il tour live band di NEW BIANCHINI, il nuovo album di Whitemary uscito il 29 novembre per 42 Records.

Il tour, organizzato da DNA concerti, prosegue poi il 23 gennaio ai Magazzini Generali a Milano (aftershow: POCHE CLTV dj set), il 24 all’Hiroshima Mon Amour a Torino, il 25 all’Urban a Perugia, il 6 e 7 febbraio al Monk a Roma (aftershow: MARIE DAVIDSON dj set), il 21 al Duel Club a Pozzuoli (NA) e il 22 all’Eremo Club a Molfetta (BA).

Otto imperdibili appuntamenti nei club di tutta Italia in cui ballare senza freni e lasciarsi trasportare nel travolgente universo sonoro di Whitemary, un’artista il cui linguaggio musicale è tra i più riconoscibili e unici del panorama italiano.

Bastano infatti poche note di synth, il suono della cassa, quello dei bassi e l’inconfondibile delivery della voce – a metà tra il parlato e il canto di matrice jazz – a elevarla dalla massa di uscite e canzoni tutte uguali. Veri e propri marchi di fabbrica che fanno risaltare l’autarchia alla base di tutto quello che scrive, compone e produce: Whitemary fa tutto da sola, con un approccio squisitamente onesto e DIY, orgogliosamente fatto in casa e perfetto proprio nel suo voler essere imperfetto, libero, incasinato e puro.

Secondo album dell’artista, New Bianchini testimonia la sua continua volontà di evoluzione e cambiamento: “dieci nuovi pezzi presi male ma con la cassa dritta”, come li definisce lei stessa, in cui testi personali e diretti ma anche profondamente universali e esistenzialisti si fondono con un sound tutto da ballare, “veloce” e aggressivo in termini di impatto e BPM ma al tempo stesso morbido ed elegante.

La data milanese sarà seguita da un dj set del collettivo di music producer italiane POCHE CLTV, mentre i due appuntamenti romani saranno impreziositi dall’aftershow di Marie Davidson, esplosiva dj e producer canadese dall’approccio trasgressivo e controcorrente alla club culture, capace di coniugare elettronica e storytelling introspettivo.

BIO

Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia, è abruzzese d’origine ma romana d’adozione ormai da qualche anno.

È partita dal jazz passando per la canzone italiana, arrivando infine alla techno tra campionatori e sintetizzatori analogici.

Fa parte di “Poche”, il collettivo tutto al femminile fondato da Elasi e Plastica, uno spazio aperto e libero per fare incontrare ed emergere le molte artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano.

Si è fatta notare con il suo ep “Alter Boy”, poi con il remix di “Repito” di Ditonellapiaga e con il feat su “M E G A” di P L Z, arrivando infine a incidere il suo primo vero album, “Radio Whitemary”, uscito il 10 giugno 2022 per 42 Records e presentato in anteprima sul palco del Mi Ami 22, anticipato dai brani “Credo che tra un po’” (remixata anche da Mattia Trani), “Niente di regolare” e “Chi se ne frega”.

Dopo un tour no stop di oltre un anno, e dopo aver partecipato al progetto Open Machine di Vittorio Cosma, Whitemary nell’estate 2023 pubblica un nuovo brano, “Oh! Ma dai”, parte per un tour in tutta Italia e apre il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo. Nel 2024 collabora con Bruno Belissimo nel brano “Dammi un’idea” e con Ditonellapiaga in “Non resisto”. Il 20 maggio esce a sorpresa il singolo “DITEDIME” e il 21 ottobre “DENSO”, brani che anticipano l’album “New Bianchini” uscito il 29 novembre.

NEW BIANCHINI TOUR 2025

17 gennaio Bologna – Locomotiv Club

23 gennaio – Milano – Magazzini Generali

aftershow: POCHE CLTV (dj set)

24 gennaio – Torino – Hiroshima Mon Amour

25 gennaio – Perugia – Urban

6 e 7 febbraio – Roma – Monk

aftershow: Marie Davidson(dj set)

21 febbraio – Pozzuoli (NA) – Duel Club

22 febbraio – Molfetta (BA) – Eremo Club

