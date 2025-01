Jake La Furia è tornato a incendiare la scena

Share

JAKE LA FURIA è tornato a dettare le regole del rap game.

Oggi uno dei pilastri della scena è pronto ad incendiare il panorama musicale italiano, con la potenza delle sue barre e del nuovo album “FAME” (https://epic.lnk.to/FAME; Epic Records Italy/Sony Music Italy). Per questo progetto ha deciso di affidare i beat alle mani magistrali di uno dei producer tra i più apprezzati e stimati in circolazione: NIGHT SKINNY.

Il disco è il nuovo manifesto di uno degli artisti dell’olimpo del rap nazionale, che ha scelto, per un ritorno in grande stile, di utilizzare il nome con il quale ha iniziato a muovere i primi passi all’inizio della sua carriera. Ma “FAME” non è solo un omaggio alle origini, è molto di più, è la sua esigenza ancora intatta di raccontare in modo onesto e crudo la società in cui viviamo.

Jake, con i Club Dogo prima e da solista poi, ha sempre avuto la capacità di arrivare con la sua musica al pubblico senza mezzi termini. Grazie ad una ricerca costante e un’urgenza comunicativa, che hanno da sempre contraddistinto la sua penna, l’artista ha deciso ancora una volta di colmare quel bisogno innato di dare libero sfogo alla sua arte senza scendere mai a compromessi.

A pochi giorni dalla release, dopo aver pubblicato una dichiarazione di intenti, che non ha lasciato spazio all’immaginazione, attraverso le barre di “64 NO BRAND” (https://www.instagram.com/p/DFVJ4IBox-5/), l’artista ha acceso l’attesa del suo ritorno, annunciando altre due speciali collaborazioni. Guè e Rkomi si sono aggiunti così agli artisti che hanno accompagnato il rapper in questo nuovo capitolo: Rose Villain, Artie 5ive, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Ernia, Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V, anice, Bresh e Alborosie

Di seguito la tracklist di “FAME”:

BACK LIKE COOKED CRACK DIEGO ARMANDO AMBITION MONEY ON MY MIND feat. Rose Villain & Artie 5ive VIAGRA feat. Kid Yugi 64 NO BRAND CUCCHIAINO feat. Nerissima Serpe MILANO BLOODY MONEY feat. Ernia COCCO 24 feat. Noyz Narcos, Tony Boy, Papa V CON UNO SGUARDO feat. Tony Boy ANDIAMO AL MARE feat. anice L’ULTIMO GIORNO DEL MONDO feat. Guè, Rkomi GENERAZIONI feat. Bresh DANZA DELLA PIOGGIA feat. Alborosie

L’album è disponibile in fisico nei seguenti formati:

Formato CD – disponibile nelle versioni standard, CD Mud Cover, CD autografato e CD Mud Cover autografato

Formato vinile – disponibile nelle versioni LP Grigio, LP Cover Arancione, LP Grigio autografato e LP Cover Arancione.

Le versioni autografate di CD e LP sono in vendita in esclusiva sul Sony Music Store.

Il nuovo lavoro in studio arriva dopo un anno di successi, dalla reunion dei Club Dogo, con un album omonimo (doppio disco di platino), 10 date completamente sold out all’Unipol Forum di Assago e un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano, fino alla partecipazione come giudice all’ultima edizione di X Factor, in cui ha portato al tavolo tutta la sua ironia e preparazione.

Francesco Vigorelli, classe 1979, in arte Jake La Furia, è uno dei pilastri del rap italiano. Nel 2001, insieme a Guè e a Don Joe, forma i Club Dogo, scrivendo così un pezzo della cultura hip hop del nostro paese. Con 7 dischi di successo all’attivo, tornano a gennaio 2024, dopo 10 anni, con un nuovo e attesissimo album omonimo (doppio disco di platino), 10 date completamente sold out all’Unipol Forum di Assago e un concerto evento allo Stadio San Siro di Milano. Durante la carriera solista l’artista in questi anni ha pubblicato 4 album, tra cui “17” insieme a Emis Killa (doppio platino). Il suo essere trasversale lo porta a spaziare molto, portando ovunque il suo stile unico e inconfondibile: dal febbraio 2017 è un conduttore radiofonico con il programma “Jake Hit Up”; ha lavorato in tv (ha fatto parte del cast fisso di “Quelli Che Il Calcio” (Rai2), ha ospitato a “Carpool Karaoke” (Italia 1) i più grandi artisti della musica italiana, ha condotto l’edizione 2017 di StraFactor e nel 2019 Goal Deejay (Sky Sport), nel 2024 è diventato per la prima volta giudice di X Factor, riscuotendo un grandissimo successo), al cinema (è apparso, tra gli altri, in Mucchio Selvaggio, del 2007, per la regia di Matteo Swaitz, e I 2 soliti idioti, del 2012, per la regia di Enrico Lando), ha scritto un libro con Guè, La legge del cane, pubblicato nel 2010 (edizioni Add).

