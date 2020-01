Roma: V Edizione dell’Ivelisecinefestival

Share Facebook

SONO 26 LE OPERE SELEZIONATE CHE ANDRANNO IN CONCORSO ALLA V EDIZIONE DELL’IVELISECINEFESTIVAL

Saranno 26 le opere cinematografiche che andranno in Concorso alla V Edizione dell’IveliseCineFestival, e non le circa 40 opere preventivate.

Su oltre 300 candidature da tutto il mondo, ad animare il grande schermo delle sedi artistiche del festival di cortometraggi e documentari, prodotto dal Teatro Ivelise e dall’Associazione Culturale Allostatopuro ed organizzato con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, di Acsi e Metis Teatro e in collaborazione con Teatro Kopò, il Caffè Letterario Mangiaparole, il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, saranno poco più della metà delle opere presentate alle precedenti edizioni.

Questa una delle grandi novità dell’edizione in arrivo, non la prima nella storia del festival romano, realtà che cresce e si evolve di anno in anno. La decisione difficile è stata presa dalla Direttrice Artistica, Brenda Monticone Martini che, affiancata dalla critica cinematografica Marina Pavido, ha voluto indirizzare la manifestazione verso una selezione più rigida rispetto agli anni precedenti.

Sono 6 le categorie di genere che si costituiscono, a mancare quest’anno sarà la categoria di genere Fantasy:

– Documentario

– Tematica Sociale

– Drammatico

– Commedia

– Horror

– Animazione

Ricordiamo che la manifestazione si svolgerà, con una proiezione parallela, nei giorni 20 – 21 e 22 febbraio 2020 al Teatro Ivelise ed in altre sedi artistiche della Capitale, tra cui il Caffè Letterario Mangiaparole, Metis Teatro ed il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno. La rete delle proiezioni è in continua espansione e ci saranno grandi novità in arrivo.

Domenica 23 febbraio si svolgerà la premiazione delle opere vincitrici con, a seguire, la tavola rotonda di “chiusura festival”, tra finalisti, addetti stampa e membri della Giuria.

Anche quest’anno il pubblico dell’IveliseCineFestival sarà partecipativo, in quanto, costituirà Giuria Popolare, avendo la possibilità di votare la “Migliore Opera a Categoria di Genere” nelle giornate del 20 e 21 febbraio.

Come per le precedenti edizioni, ricordiamo che si è costituita una Giuria di Esperti, composta da nomi illustri del panorama cinematografico italiano e internazionale. Quest’anno i membri della Commissione sono: Maurizio Di Rienzo (Presidente della Commissione dei Giurati – Giornalista e Critico Cinematografico), Daniele Barbiero (Vincitore per due edizioni di seguito del festival – Regista e Autore), Fabrizio Lucci (Direttore della Fotografia), Vincenzo Alfieri (Attore e Regista) e Maddalena Ravagli (Autrice e Sceneggiatrice).

Saranno loro a decretare: la Miglior opera fra tutte, la Miglior Regia, la Miglior Sceneggiatura, la Miglior Fotografia, il Miglior Montaggio, il Miglior Attore e la Migliore Attrice, l’Attore Rivelazione e l’Attrice Rivelazione.

La grande novità, introdotta dalla seconda edizione del festival, sono le Nomination, quattro per ogni singolo premio, decretate sempre dalla Commissione di Esperti, che condurranno i finalisti fino alla serata di Premiazione dove si scopriranno i vincitori.

