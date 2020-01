Nicky Jam & Daddy Yankee presentano “Muévelo”

Share Facebook

Il nuovo brano da oggi su tutte le piattaforme digitali

A 20 anni dalla loro prima collaborazione, i due rapper pionieri del reggaeton, NICKY JAM e DADDY YANKEE, lanciano il loro nuovo brano, “MUÉVELO” (Sony Music Latin / El Cartel Records) disponibile da oggi in digitale.

Prodotta dalle due super star latine insieme al duo Play-N-Skillz, “Muevelo” è una traccia esplosiva, che si caratterizza anche per l’inserimento di un frammento della canzone di Ini Kamoze “Here Comes the Hotstepper”. Il brano sarà parte della colonna sonora del film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, “Bad Boys For Life”. L’atteso terzo capitolo della saga diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, sarà nei cinema italiani dal 20 febbraio.

I due artisti hanno lavorato insieme alla composizione del pezzo, accompagnato da un videoclip dal taglio cinematografico, girato da Marlon Peña e realizzato per le vie di Downtown Miami in Florida, con straordinarie scene di azione e uno scenario apocalittico.

«Yankee è il mio fratello di battaglia – dice Nicky Jam – rendere felici i nostri fan è la base della nostra collaborazione».

«Volevamo tornare e volevamo farlo alla grande, mettendo a disposizione dei nostri fan un nuovo singolo super esplosivo» – dice Daddy Yankee.