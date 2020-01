Share Facebook

“Rare è un regalo pop” Time

“Rare è il suo primo vero grande album pop” Los Angeles Times

“Trionfante” Billboard

“Rare è uno dei migliori album pop pubblicati recentemente” Variety

E’ in radio da venerdì 17 gennaio “RARE”, il singolo di SELENA GOMEZ estratto dall’omonimo album pubblicato lo scorso venerdì.

“RARE” è la title track del nuovo album di SELENA GOMEZ, anticipato dai singoli “Lose You To Love Me”, #1 negli Stati Uniti, nelle classifiche globali di Spotify e di Apple Music e numero 1 nella classifica di Billboard Hot 100, e “Look At Her Now”, brano pubblicato a sorpresa poche ore dopo il precedente, come regalo ai suoi fan. Sul singolo, la cantate e attrice statunitense ha raccontato: “RARE rappresenta uno sguardo nel mio viaggio di guarigione e crescita. È di gran lunga il lavoro di cui sono più orgogliosa fino ad oggi”.

Dagli esordi come artista solista ad oggi, SELENA GOMEZ ha accumulato oltre 22 miliardi di streams globali e più di 8 miliardi di visualizzazioni su YouTube. “Lose You To Love Me” è la 29esima canzone di Selena ad entrare nella classifica Billboard Hot 100 (14 delle quali sono arrivate in Top20). Il singolo “Bad Liar” è stato nominato n.1 nelle “100 Migliori Canzoni del 2017 ” di Billboard. Nel 2018, invece, ha collaborato con DJ Snake, Ozuna e Cardi B al successo mondiale “Taki Taki” che è diventato uno dei video che ha raggiunto più velocemente quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che ad oggi ne vanta 1,6 miliardi di views. In Italia, il singolo ha ottenuto la certificazione Doppio Platino ed è stato tra i brani più programmati dalle radio. Tra i successi in Italia ricordiamo, inoltre, “It Ain’t Me” con Kygo (certificato Triplo Platino), “Bad Liar” (Oro), “Fetish” (Oro), “Wolves” x Marshmello (Platino) e “Back to You” (Oro). Anche nel 2019 Selena ha preso parte ad una collaborazione partecipando al singolo “I Can’t Get Enough” con Benny Blanco, J Balvin e Tainy.