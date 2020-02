Share Facebook

Giovedi 20 Febbraio esce “20:20”, il nuovo concept album dei Planet Funk, una raccolta che celebra i 20 anni di carriera della band.

20:20 racchiude i più grandi successi del gruppo come Chase the Sun, Who Said, Inside All the People, Another Sunrise, Paraffin e le collaborazioni storiche con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Jim Kerr dei Simple Minds, oltre una versione esclusiva e mai pubblicata di Non Stop, tutti rimasterizzati agli Abbey Road Studios di Londra.