Gianluca Grignani “Destinazione Paradiso”

Per la prima volta su Vinile 180g. Edizione Rimasterizzata Limitata Numerata / LP Colorati. Release Date – 28 Febbraio 2020

Destinazione Paradiso / Destino Paraíso è l’album d’esordio di Gianluca Grignani pubblicato nel 1995. Prodotto artisticamente da Massimo Luca e suonato da grandi musicisti: Vince Tempera alle tastiere, Massimo Luca alle chitarre, Gigi Cappellotto al basso, Lele Melotti alla batteria e Pier Carlo Penta all’organo Hammond e programmazioni. Nel corso del ’95 il disco si aggiudica il Disco di Diamante: 700.000 copie solo in Italia e circa 1.000.000 nel resto del mondo. È in assoluto l’album più venduto di Gianluca Grignani!

L’album viene lanciato anche nel mercato Sudamericano con enorme successo e diventa davvero un momento speciale per il cantautore. Tre grandi singoli hanno decretato il successo di questo progetto: ”La Mia Storia tra le Dita”, “Destinazione Paradiso” e “Falco a Metà”.

La canzone che ha anticipato l’uscita del disco è stata “La Mia Storia tra le dita” che ancora oggi, anche nella versione spagnola “Mi historia entre tus dedos”, è il brano di maggior successo di Grignani. Segue il singolo “Destinazione Paradiso”, brano presentato al Festival di Sanremo del ’95. La versione, che fu editata per motivi di regolamento al Festival, viene oggi per la prima volta riprodotta su formato vinile nella versione integrale.

Per celebrare i 25 anni di questo album, a tutti gli effetti facente parte della storia della musica italiana, Universal Music pubblica in formato vinile per la prima volta una Deluxe edition in DOPPIO LP con l’album in italiano e l’album interamente cantato in spagnolo e una Standard Edition con l’album in italiano.

Audio Rimasterizzato – Vinili 180g – LP Colorati

DELUXE VERSION

DESTINAZIONE PARADISO

LATO A

La mia storia tra le dita

Falco a metà

Una donna così

Cammina bambina

Primo treno per Marte

LATO B

Destinazione paradiso (vers.integrale)

Ci vuoi tornare con me?

Tanto tempo fa

Come fai?

Ae-au

Il gioco di Sandy

DESTINO PARAISO

LATO A

Mi historia entre tus dedos

Halcon a medias

Una chica normal

Camina chiquilla

Primer tren a Marte

LATO B

Destino Paraiso

Si quieres puedes volver

Tanto tiempo atras

Que haces tu?

Ae-au

El juego de Sandy

STANDARD VERSION

LATO A

La mia storia tra le dita Falco a metà Una donna così Cammina bambina Primo treno per Marte

LATO B