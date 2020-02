Alanis Morissette annunciato il tour europeo

Share Facebook

Alanis Morissette, sette volte vincitrice ai Grammy Awards, annuncia oggi il suo nuovo tour europeo, che celebra il 25° anniversario di Jagged Little Pill, e il suo nuovo disco in uscita il 1 maggio, Such Pretty Forks In The Road. Il tour toccherà 13 città in Europa con un’unica data in Italia il 15 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. La partenza è fissata a Copenhagen il 23 settembre con gran finale a Parigi all’AccorHotels Arena il 22 ottobre. Special guest delle date di Alanis sarà Liz Phair.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 febbraio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per i pacchetti VIP visitare: www.alanis.com

Alanis Morissette European Tour | 2020

23 settembre – Copenhagen, Danimarca – Royal Arena

28 settembre – Londra, UK – The O2

29 settembre – Birmingham, UK – Utilita Arena

1 Ottobre – Dublino, Irlanda – 3Arena

4 Ottobre – Manchester, UK – Manchester Arena

6 Ottobre – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome

8 Ottobre – Amburgo, Germania – Barclaycard Arena

10 Ottobre – Warsaw, Polonia – Expo Hall

12 Ottobre – Budapest, Ungheria – Budapest Arena

15 Ottobre – Milano, Italia – Mediolanum Forum

17 Ottobre – Barcellona, Spagna – Palau San Jordi

19 Ottobre – Madrid, Spagna – WiZink Arena

22 Ottobre – Parigi, France – AccorHotels Arena

La nuova canzone “Smiling” è stata co-scritta da Alanis e Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotta da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Si tratta del secondo brano tratto dall’attesissimo nono album in studio di Alanis, Such Pretty Forks In The Road, in uscita il 1 maggio e disponibile per il pre-order qui: https://smi.lnk.to/spf

Il brano è stato scritto in origine per il musical di Jagged Little Pill ed è contenuto nello show e nella colonna sonora ufficiale del musical (cantata da Elizabeth Stanley).

Dal 1995, Alanis Morissette è una delle cantanti e autrici più apprezzate nel panorama musicale contemporaneo.

Il suo disco di debutto, Jagged Little Pill, è stato seguito da nove album di successo.

Ha inciso diversi brani per le colonne sonore di film, ha recitato sul piccolo e grande schermo e si è dedicata a numerosi progetti anche al di fuori del mondo dello spettacolo, supportando le donne e il femminismo. Nel 2016 ha lanciato anche un podcast mensile, Conversation with Alanis Morissette, che include interviste e conversazioni con autori, dottori, educatori e psicologi, affrontando molteplici argomenti e tematiche riguardo l’arte, la spiritualità e il benessere psico-fisico.

Il 5 dicembre 2019 ha debuttato a Broadway Jagged Little Pill: The Musical al Broadhurst Theatre (New York City).

A dicembre è uscito anche il singolo “Reasons I Drink”. La traccia è il primo estratto dal suo nuovo disco (il nono della sua carriera), Such Pretty Forks In The Road, in uscita il 1 maggio.

Liz Phair:

Liz Phair è una cantautrice nominata ai Grammy il cui disco di debutto, Exile in Guyville è considerato dai critici un album di svolta nel panorama dell’indie rock. Liz pubblica dischi e si esibisce in tour da oltre 25 anni, ispirando generazioni di nuovi artisti, in particolare donne. Il successo è arrivato agli inizi degli anni ’90. Quest’anno esce Horror Stories, il suo memoir. NPR ha così recensito il lavoro “ci sono tante cose da ammirare in Horror Stories, troppe da elencare. Protagonista assoluta è la scrittura di Liz, che dimostra il suo talento sia nello scrivere prosa sia nel comporre canzoni. Tutti coloro che conoscono la sua musica sanno delle grandi cose di cui è capace”.